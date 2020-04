Togo: Kodjo AMANA prend la FOSAP là où Yaovi OKPAOUL l'a laissée

Des morts suspects par-ci, des blessés par-là... , le gouvernement a fini par en avoir marre de toutes ces accusations portées par la population contre la FOSAP (force spéciale mixte anti pandémie). Jusque-là, ce sont des allégations non encore vérifiées avec tous les fausses informations qui les accompagnent.

Depuis sa création le 30 mars jusqu'à la date du 27 avril 2020, la FOSAP est dirigée par le Lieutenant-colonel Yaovi OKPAOUL, directeur général de la Police Nationale (PN).

Le gouvernement a changé le commandement de cette force et a instruit pour une diligence dans les enquêtes et procédures judiciaires qui vont situer toutes les parties des rélles responsabilités de qui a fait quoi dans toutes ces histoires.

Colonel Kodjo AMANA : Commandant

Lieutenant colonel Abderaman SOULE : commandant-adjoint Gendarmerie

Commandant Bilakiname SOUHOUBA : commandant-adjoint FAT

Commissaire divisionnaire de Police Djifa Kossi ATABUH : commandant adjoint-Police

Le Togo connait depuis le 6 mars, à l'instar d'autres pays du monde, la pandémie au Covid-19. En réponse à cette pandémie sans précédent, le Gouvernement, sous l'autorité du Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, a pris des mesures exceptionnelles de riposte, notamment la mise en place de l'état d'urgence sanitaire et l'instauration d'un couvre-feu de 20 heures à 6 heures, circonscrit aux Préfectures du Golfe, d'Agoényivé et de Tchaoudjo.

Dans ce contexte et afin de veiller au respect de l'ensemble des mesures prises, une force spéciale mixte anti-pandémie composée de 5 000 éléments a été mise en place sur le modèle déjà connu de la FOSEP dont le professionnalisme, l'efficacité et l'exemplarité sont unanimement reconnus et salués.

Depuis quelques temps nous avons enregistré des incidents malheureux et graves. Fermement attaché au respect scrupuleux des droits de l'homme malgré la période d'exception, le Gouvernement déplore de tels actes commis au mépris des règles et consignes insistant sur le respect de la loi et des normes régissant le maintien d'ordre.

Ainsi, le Ministre de la Justice a été instruit à l'effet de faire diligenter les enquêtes et procédures requises afin d'élucider de manière complète et indépendante les circonstances de tous les faits invoqués et faire établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur.

Par ailleurs, en attendant les conclusions des enquêtes diligentées, il a été procédé ce lundi 27 avril 2020 au changement du commandement de la force anti-pandémie.

Le gouvernement déplore également la propagation de fausses informations qui tendent à semer la confusion dans l'esprit de la population.

Le Gouvernement en appelle au professionnalisme des forces de l'ordre et saisit cette occasion pour rappeler à tous et à toutes les règles de civisme et de discipline ainsi que la nécessaire collaboration avec les pouvoirs publics en cette période particulière de lutte visant à endiguer la propagation du Covid-19.

Fait à Lomé, le 27 avril 2020

Le Gouvernement