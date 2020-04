Congo-Kinshasa: Réhabilitation du Stade de Martyrs - Le Gouvernement décaisse 350.000 $US

Nul ne sera question de la fermeture du Stade de Martyrs de Kinshasa par la Confédération Africaine de Football (CAF). Sous menace de fermeture à cause des risques qu'il présentait, après une visite d'inspection du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba et des autorités de la tutelle et des réunions d'évaluation sur la fixation des coûts de réhabilitation, le Gouvernement Congolais vient d'engager la Société Graphic et a décaissé une somme de 350.000 $US.

Entamés depuis plus d'une semaine, ces travaux de réhabilitation se réaliseront en trois grandes étapes. La première concerne l'aménagement de six vestiaires du Stade en vue de les conformer aux normes internationales, et la pose d'une pelouse mixte.

La seconde, quant à elle, consistera à l'implantation des sièges sur tous les gradins, les pourtours du stade. Et enfin, viendra le tour de la réhabilitation de la tribune de presse conformément aux exigences prescrites par la Confédération Africaine de Football.