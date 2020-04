Congo-Kinshasa: Lutte contre COVID-19 en RDC - les Etats-Unis annoncent un supplément de 3 millions USD

Le gouvernement des Etats-Unis annonce l'octroi de 3 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre le COVID-19 en République démocratique du Congo. Mike Hammer, l'ambassadeur des USA en RDC l'a annoncé ce mardi au cours d'une rencontre avec le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Ces ressources seront utilisées pour soutenir les équipes d'intervention rapide et la surveillance des maladies, préparer les établissements de santé à prévenir les infections chez les travailleurs de la santé et fournir un appui technique aux laboratoires. Cette somme porte à 17,4 millions de dollars l'appui total des Etats-Unis à la riposte au COVID-19.

Un communiqué de l'ambassade américaine note également que ce financement s'appuie sur les investissements de longue date des Etats-Unis en RDC et dans le monde entier pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, éradiquer la polio, se préparer à la grippe et à d'autres maladies pandémiques, mais aussi renforcer les systèmes de santé locaux.

Cet appui résulte du Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité (PP4PP) conclu par les Etats-Unis et la République démocratique du Congo, et pour lequel le développement de la population congolaise en bonne santé et prospère est un pilier clé.

Pour soutenir cet objectif, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont ainsi engagé un montant initial de 3 millions de dollars pour leurs activités relatives au COVID-19 en RDC, afin de soutenir la prévention, la préparation et la riposte, y compris certaines activités régionales.

Les investissements américains visant à améliorer la sécurité sanitaire ont jeté les bases d'une préparation rapide et efficace aux menaces émergentes, notamment l'actuelle épidémie de coronavirus, souligne Mike Hammer.Les Etats-Unis ont fourni à la RDC plus de 1,6 milliards de dollars en aide sanitaire depuis l'an 2000 et plus de 500 millions de dollars pour appuyer la réponse actuelle au virus Ebola dans l'est de la RDC.

Pour le pays de Donald Trump, l'idée est aussi de concrétiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, visant à créer une institution congolaise équivalente aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies pour tirer profit de l'expertise considérable de la RDC en matière de riposte aux épidémies.

Zoom sur l'assistance des CDC à Kinshasa

Il sied de retenir que le personnel des CDC à Kinshasa aide la RDC à se préparer et à riposter à la pandémie du COVID-19, depuis début janvier. Cette assistance comprend notamment le soutien à l'élaboration du plan national de préparation et de riposte au COVID-19.Elle nécessite également à fournir un soutien technique quotidien aux commissions nationales d'intervention ; soutenir l'élaboration d'un plan national d'essais en laboratoire pour le COVID-19 et ; soutenir l'élaboration d'un protocole thérapeutique national pour le COVID-19.

Outre cela, l'assistance du personnel des CDC comprend la fourniture de matériel de vidéoconférence aux commissions nationales d'intervention pour le COVID-19 ; l'élaboration de plans d'urgence pour protéger les populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH. Et consiste à conduire des formations virtuelles sur le COVID-19 pour préparer les prestataires de services cliniques et ; fournir une assistance technique sur les opérations d'urgence, les opérations de laboratoire, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques et l'engagement communautaire et la surveillance des maladies.

L'objectif de la riposte sanitaire mondiale des CDC au COVID-19 est de limiter la transmission inter-humaine et de minimiser l'impact mondial du COVID-19 grâce à un partenariat avec la RDC et d'autres pays et partenaires non gouvernementaux clés pour atténuer les vulnérabilités et les lacunes en matière de préparation. 300 millions de dollars ont été autorisés pour la riposte mondiale des CDC au COVID-19, comme l'a approuvé le Congrès dans la loi de crédits supplémentaires pour la préparation et la riposte aux coronavirus.