Sénégal: Campagne AAR JIGEEN AAR SA REW, TAKAL SA MASK

communiqué de presse

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus par le biais communautaire ne cesse de progresser et est très préoccupante. Le besoin est senti de redoubler d’efforts et de mobiliser encore plus d’acteurs avec la dispersion des cas communautaires associés à la non adoption de comportements édictés par les services sanitaires.

L’estimation par le professeur SEYDI dans un premier temps sur le total des personnes qui ont contracté le Covid-19 fait état de près de 54% de femmes directement touchées. Elles sont également affectées en tant que personnes contacts. La montée des cas communautaires est inquiétante dans la mesure où les femmes sont engagées dans beaucoup d’activités qui requièrent une grande mobilité les mettant par conséquent à risque. En effet elles sont majoritaires dans les soins de santé communautaire et à domicile, les services domestiques, le petit commerce, la chaîne alimentaire, autant de situations qui les placent en première ligne face aux risques de contamination avec en conséquence la probabilité non négligeable de transmission à leurs enfants.

Ces faits soulignent l’urgence de mettre en place des stratégies prenant en compte de façon systématique les besoins spécifiques des femmes et des filles en termes de prévention, de protection contre le COVID mais aussi de soutien dans la résilience et la promotion du leadership féminin comme riposte pour rompre la chaîne de transmission communautaire.

Fort de ce constat la Plateforme de veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité «EttuJamm», composée de plus d’une cinquantaine d’organisations féminines de la société civile sénégalaise coordonnée par l’ONG Femmes Africa Solidarité lance une Campagne AAR JIGEEN AAR SA REW, TAKAL SA MASK en contribution à la riposte nationale contre le Covid-19.

La Campagne AAR JIGEEN AAR SA REW TAKAL SA MASK est une représentation symbolique traduisant la vision globale de la Plateforme visant à proposer des actions d’atténuation de l’impact socio-économique de la crise sanitaire actuelle sur les femmes et les filles et favoriser leur résilience. A travers les régions du Sénégal et par le biais des points focaux communautaires «EttuJamm» entend se mobiliser pour soutenir les autorités gouvernementales dans la riposte pour vaincre sur tous les plans Covid-19.

Une campagne digitale et une caravane mobile pour atteindre les couches les plus vulnérables seront mises en œuvre. La campagne AAR JIGEEN AAR SA REW, TAKAL SA MASK va cibler les femmes et filles urbaines, rurales, dans les marchés, petits commerces et arrêts des transports en commun, les femmes dans le milieu du travail, le milieu éducatif, les groupements féminins et organisations communautaires de base, les associations de jeunes.

UNISSONS NOS EFFORTS ET AIGUISONS LA SOLIDARITE