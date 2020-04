Burkina Faso: Cigarettes - Le Ramadan, un excellent moyen de se détoxifier

Dans de nombreux pays, le Ramadan est devenu un mois de fête et d'excès alimentaires. Pourtant, cette « thérapie », si elle est pratiquée dans les règles de l'art, peut détoxiner le corps et l'esprit.

Mieux, elle peut être un excellent moyen d'arrêter de fumer, selon Yasmine Sandrine Zerbo, nutritionniste-diététicienne, qui a pris l'habitude, à cette période de l'année, de sensibiliser les fidèles musulmans au type d'alimentation à privilégier pour rester en bonne santé.

Qu'est-ce que le carême pour vous ? Un régime qui consiste à se priver toute la journée et à se jeter, le soir venu, sur tous les plats que vous trouverez sans vous poser la moindre question ?

Si c'est le cas, il est temps de revoir cette donne si vous voulez profiter pleinement des bienfaits (détoxiner le corps)du Ramadan qui ne sont pas que spirituels.

Pour cela, Yasmine Sandrine Zerbo, nutritionniste-diététicienne, recommande avant tout de faire attention à l'heure à laquelle vous mangez. A l'en croire, le corps humain ne produit plus d'enzymes digestives après 20h.

Autrement dit, tout ce que vous consommez tard le soir ou la nuit sera mal digéré et stocké dans l'organisme. C'est d'ailleurs ce qui explique la prise importante de poids chez de nombreuses personnes.

Les protéines animales (viande, poisson, œufs, produits laitiers et fromage) et les glucides (pâtisserie, riz, pâtes alimentaires, tô et coucous, etc.) seront particulièrement difficiles à digérer.

La viande, par exemple, peut vous donner l'impression sur le moment que vous faites le plein d'énergie et que vous prenez des forces pour le lendemain. Or, c'est tout le contraire car elle est difficile à digérer le soir.

Elle mettra ensuite entre 24 et 72 heures pour être évacuée de l'organisme et produira, durant le processus de l'acide urique qui est éliminé par les reins toute la nuit lorsqu'on dort. « Autant vous annoncer que le jeûne du lendemain sera plus difficile et que vous vous sentirez plus fatigué », prévient la nutritionniste.

A l'intention de ceux qui rompent leur jeûne avec un café, un thé ou un verre de coca, la diététicienne a indiqué qu'ils se font du mal.

Le café et le thé contenant beaucoup de composants toxiques pour le foie, ces aliments vides de nutriments augmentent l'acidité du corps. Ils bloquent la digestion et créent un pic d'insuline chaque fois que vous en buvez.

Cela vous fait croire que vous prenez de l'énergie alors qu'ils mettent les glandes surrénales en état de stress et créent une crise d'hypoglycémie qui va vous donner une sensation de faim et de malaise 2 heures plus tard.

Quant aux sodas, ils sont faits à base d'eau gazeuse qui ralentit la digestion et augmente les ballonnements, entre autres. Il est mieux de privilégier l'eau plate ou un jus de légumes (60%) et de fruits (40%) qui vous apportera vitamines et nutriments.

Les gâteaux et les pâtisseries sont très mauvais pour la santé. Ils contiennent beaucoup de sucre qui va être stocké durant la nuit, ce qui vous fera prendre des kilos superflus (car on maigrit la nuit).

De plus, les sucres artificiels favorisent l'apparition du diabète et des maladies dégénératives, acidifient le corps et favorisent les comportements agressifs et la nervosité.

Selon Mme Zerbo, la plupart des gâteaux et pâtisseries vendus sur le marché ne sont plus enrobés de miel mais avec du sirop de glucose qui est dangereux pour la santé.

Les dattes ? Excellente idée

Convaincue que le jeûne sans allègement de la nourriture physique est néfaste pour l'organisme, la spécialiste de la nutrition a énuméré les aliments que vous pouvez manger sans crainte. Il s'agit des soupes de légumes pas trop cuits et de légumineuses.

En effet, une soupe chaude réchauffe le corps après un jeûne et contient de nombreuses fibres, des minéraux et des vitamines.

Les plats traditionnels faits de céréales et de légumineuses (couscous, tô, riz, haricots, poids de terre) sont d'excellentes combinaisons qui vous apportent les acides aminés nécessaires.

Cela dit, les céréales devraient composer seulement 30% de la ration alimentaire en temps normal et être l'exception en période de jeûne. Vous pouvez, par contre, manger des salades de crudités de toutes les sortes à volonté.

En outre, une à deux fois par semaine, vous pouvez savourer de la viande blanche, du poisson ou des œufs. Les personnes maigres auront plus besoin de protéines animales que les autres.

Il est conseillé de boire suffisamment : un verre d'eau le matin au réveil avant la nourriture de l'aube, boire 30min après le repas la quantité qui vous convient pour tenir toute la journée, boire un verre d'eau avant la rupture du jeûne pour lubrifier l'estomac avant de manger et boire 30min après le repas la quantité qui vous convient.

Il faut manger lentement en respectant les 20min par repas, éviter de mélanger les aliments, préférer le fait maison, prendre un déjeuner riche et consistant et opter pour un repas léger le soir et éviter de se gaver pendant la rupture.

Il est également important de diminuer le sucre, le sel et le gras, de pratiquer une activité physique au quotidien et de respecter les 08h de sommeil.

Se prononçant sur les dattes, la spécialiste a encouragé ceux qui les utilisent lors de la rupture. Riches en fibres, en acides aminés, en minéraux, en potassium, en vitamines B1,B2, B3, B5,B6,B9 et surtout en vitamine C (avec seulement 23 Kcal par fruit), elle est conseillée dans les cas d'anémie, d'affections pulmonaires, d'arthrite rhumatoïde, d'ulcère gastrique et aux femmes enceintes.

« Les dattes aident à renouveler le sang et à aseptiser l'intestin », soutient-elle. Cependant, il est conseillé de ne pas dépasser trois dattes par jour pour éviter un pic de glycémie.

Jeûne et cigarette

Pour les personnes qui fument, le Ramadan peut être l'occasion idéale d'arrêter. En effet, il faut savoir qu'au bout de 48 à 72 heures, l'organisme n'a plus de symptômes de manque physique. Il s'agit donc d'une addiction psychologique que vous pouvez vaincre.

« Profitez donc de ce moment où vous ne fumez pas pendant de longues heures pour quitter cette mauvaise habitude », conseille Yasmine Sandrine Zerbo.

Il vous faudra beaucoup de volonté pour y parvenir et ça peut être encourageant de savoir que 20 minutes après l'arrêt de la cigarette, le rythme cardiaque et la pression artérielle reviennent à la normale ; 24 à 72h après les poumons commencent à évacuer le mucus et les résidus de fumée ; 3 à 9 mois plus tard l'immunité du corps se renforce, etc.