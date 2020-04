Congo-Kinshasa: Ne Muanda Nsemi - Les Députés Nationaux, Sénateurs et Députés Provinciaux exigent un procès juste et équitable

Les Députés nationaux, Sénateurs et Députés provinciaux du Kongo Central ont suivi avec consternation, la tournure tragique que vient, une fois encore, de connaître l'affaire mettant aux prises le mouvement politico-religieux BUNDU DIA MAYALA (BDM) et son leader l'Honorable Ne MUANDA NSEMI et les Pouvoirs publics.

Nous, Députés nationaux, Sénateurs et Députés provinciaux,

Avons suivi avec consternation la tournure tragique que vient, une fois encore, de connaître l'affaire mettant aux prises le mouvement politico-religieux BUNDU DIA MAYALA (BDM) et son leader l'honorable Ne MUANDA NSEMI et les Pouvoirs publics. Ce feuilleton vient d'atteindre son paroxysme avec l'arrestation brutale, depuis le vendredi 24 avril 2020 de ce dernier ainsi que certains de ses adeptes, après l'assaut donné par la Police et l'Armée en sa résidence de Kinshasa/Ma Campagne.

Nous ne pouvons que déplorer cet énième dénouement sanglant de cet épisode devenu récurrent, en l'absence de tout dialogue républicain franc et sincère, dans le cadre du respect des principes de l'Etat de droit pour résorber une fois pour toutes ces crises répétitives entraînant toujours des pertes en vies humaines, en plus d'importants dégâts matériels.

Face à l'état actuel de la situation, Nous déclarons et exigeons ce qui suit :

Le traitement de l'affaire de notre compatriote l'honorable Ne MUANDA NSEMI et de ses adeptes dans le strict respect des droits humains tels que consacrés par notre Constitution et par plusieurs instruments juridiques internationaux y afférents ;

La soumission de l'honorable Ne MUANDA NSEMI à des examens médicaux appropriés pour déterminer le degré de son éventuelle responsabilité pénale et morale ;

Le droit à un procès juste et équitable pour l'honorable Ne MUANDA NSEMI et ses adeptes incriminés ;

La prise en compte de certaines revendications légales et légitimes de l'honorable Ne MUANDA NSEMI par les pouvoirs publics.

Par ailleurs, Nous dénonçons et condamnons :

L'usage abusif et disproportionné de la force quand il s'agit de résorber un problème socio-politique impliquant les Ne Kongo là où les méthodes pacifiques peuvent être mises à contribution ;

Les tueries des 33 compatriotes, dont 2 à Sonabata, 3 à Kisantu, 4 à Boma, 14 à Songololo, 8 à Kinshasa/Ma Campagne lors de l'assaut de la résidence de l'honorable Ne MUANDA NSEMI et 2 autres toujours à Kinshasa le jour de son anniversaire ;

Le traitement dégradant de l'honorable Ne MUANDA NSEMI, de son épouse et de ses adeptes ;

L'arrestation des personnes vulnérables (femmes enceintes, enfants de moins de 12 ans, et des vieillards) ;

Le pillage de ses biens immobiliers et alimentaires ;

Le non-respect des mesures-barrières sur les interpelés (pendant le temps de confinement) ;

Les injustices dans l'attribution des postes de responsabilité au détriment des Ne Kongo au niveau des services publics et entreprises publiques ;La nonchalance des autorités de Kinshasa de résoudre la crise politique qui perdure depuis le 25 août 2019.

Comment comprendre qu'une personne ayant perdue toute légitimité et légalité puisse être l'acteur principal pour résoudre cette crise ?

Enfin, nous exigeons :

La prise d'acte de la déchéance de Monsieur ATOU MATUBUANA NKULUKI.Car persister à ne pas le faire, c'est violer intentionnellement la Constitution de la République et la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée par la Loi n°13/008 du 22 janvier 2013 ;

La suspension, à titre conservatoire, du Commissaire Provincial de la Province du Kongo Central, du REDOC et de ses adjoints pour avoir failli à leur devoir d'état ;Des enquêtes parlementaires sérieuses tant nationale que provinciale afin qu'éclate toute la vérité sur cette affaire.Le Kongo Central étant l'une de 3 premières provinces contributrices au Budget du Pouvoir Central mérite d'être traité avec considération, à l'instar de deux autres provinces.

Nous souhaiterions que le Pouvoir Central commence à tenir compte de la montée des frustrations du Peuple Kongo qui pourraient avoir des conséquences politiques néfastes pour l'avenir politique de Son Excellence Monsieur Antoine Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, dans cette province dont l'importance géostratégique n'est plus à démontrer.