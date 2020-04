Cote d'Ivoire: COVID-19 - La Cgrae fait un don de 145 millions FCfa en vivres et en numéraire aux retraités

Un peu plus de 145 millions de FCfa en vivres et en espèces. C'est la valeur globale du don qu'a fait, hier, l'Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'État (Ips-Cgrae) aux organisations de retraités de la Fonction publique de Côte d'Ivoire dans le cadre de la riposte nationale contre le coronavirus.

La caravane de la solidarité de la Cgrae, conduite par le directeur général, Abdrahamane Tiémoko Berté, a visité, pour l'occasion trois structures : la Fédération des associations de retraités de Côte d'Ivoire (Fareci) à Cocody Centre, le Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire (Conareci) à Cocody Angré et l'Association des veuves des fonctionnaires retraités (Mobla) à Abobo Dokui.

Au siège de la Fareci, Abdrahamane Berté et sa délégation ont offert à leurs hôtes, 5000 masques, 1000 gels hydroalcooliques, 5 tonnes de riz et 100 cartons d'huile, ainsi qu'un chèque de 15 millions de FCfa à la faîtière et 6 millions de FCfa à chaque association membre.

Le directeur général de la Cgrae a expliqué que cette action fait suite à l'appel à la solidarité lancé par le Président de la République, Alassane Ouattara, pour faire face à la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire.

« L'Ips-Cgrae, qui est une institution de sécurité sociale et qui a en charge le système de gestion des pensions publiques, civiles et militaires, se devait, devant cette situation particulièrement difficile pour ses pensionnaires retraités, encore plus exposés au Covid-19, de prendre les devants.

Elle avait le devoir de manifester sa solidarité et sa bienveillance à ses assurés sociaux. C'est tout le sens de l'activité de ce jour », a-t-il fait savoir.

Pour Abdrahamane Berté, la Fareci, qui est un groupement de 12 associations et qui compte environ 30 000 adhérents, est un relais précieux pour les messages de sensibilisation aux mesures barrières de lutte contre la maladie à coronavirus. Il a précisé que le don de son institution doit bénéficier en priorité aux retraités les plus vulnérables.

Le Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire, deuxième étape de la visite des responsables de la Cgrae, a, lui aussi, reçu le même stock de vivres et de matériel d'hygiène que la Fareci.

Il a également reçu le même montant. Quant à l'association Mobla, elle a bénéficié de 13 millions de FCfa en vivres et kits d'hygiène, 5 millions de FCfa pour l'organisation et un million de FCfa pour la coordination chargée de répartir les dons aux sections et sous-sections.

Les présidents de la Fareci, Mathurin Kouassi, du Conareci, Issa Diakité et la présidente de l'association Mobla, Veuve Nana Camara Ban, ont, tour à tour, exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à la Cgrae pour son important don.

« Votre geste arrive à point nommé pour les retraités qui vivent difficilement la crise sanitaire du Covid-19, d'autant qu'ils sont les plus exposés et les plus vulnérables à la maladie », a indiqué Issa Diakité.