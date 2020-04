Sénégal: COVID-19 - 714 ménages ciblés pour l'aide d'urgence à Keur Madiabel

Kaolack — La commune de Keur Madiabel compte 714 ménages cibles pour l'aide alimentaire d'urgence dégagée par le gouvernement pour atténuer les effets économiques du Covid-19 sur les populations vulnérables, a t-on appris auprès du maire Aliou Kébé.

Le député maire de Keur Madiabel qui signale que le travail d'identification des bénéficiaires est bouclé, a indiqué dans un entretien, à Kaolack, avec l'APS, que "sur ce lot, 429 viennent du registre national unique et 185 ont été ciblés par les comités de quartier".

Selon lui, "les populations sont pressées de disposer de cet appui car beaucoup d'entre elles ont des difficultés pour joindre les deux bouts parce que depuis un mois elles sont bloquées à la maison et ne travaillent pas".

Le maire Aliou Kébé signale que "dés le début du mois de mars, un comité de vigilance comprenant tous les chefs de service et des personnalités du privé a été mis en place à Keur Madiabel pour s'occuper de la riposte au Covid-19".

Il s'est donné comme mission, selon lui, "de mettre en oeuvre les décisions de l'Etat et de mener la sensibilisation auprès des populations en jouant un rôle de veille, d'alerte et de traitements des informaions liées à la pandémie".

Ce comité a surtout travaillé dans la discrétion la plus totale en guettant les mouvements des potentiels cas importés car Keur Madiabel compte beaucoup d'immigrés et en un certain moment on a vu beaucoup d'entre eux revenir, a expuiqué le maire.

Le comité a eu pour mission dans le cas de ces mouvements de populations de signaler toute présence suspecte pour un suivi avec les services de la santé chargés de les tester pour en avoir une idée nette sur leur santé, a dit M. Kébé.

A Keur Madiabel, signale-t-il, un autre comité civil et citoyen composé particulièrement d'étudiants, de membres d'association de jeunes et des comités de santé, des représentants des conducteurs motos jakarta, travaille dans la sensibilisation pour le respect de l'état d'urgence et le couvre-feu.

Selon le député, "ce comité a distribué des produits de gel, des matériels désinfectant dans tous les secteurs recevant du public ainsi que cinq tonnes de riz aux populations démunies".