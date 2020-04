Afrique: Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou - Marie Bâ veut consolider les acquis

La nouvelle Directrice de l'Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou (Ucpo), Marie Bâ, s'engage à consolider les acquis de cette organisation. Elle peut compter sur les différentes parties prenantes pour le relever les défis.

L'Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou (Ucpo) a une nouvelle directrice. Il s'agit de Marie Bâ.

Elle n'est pas une illustre inconnue dans le secteur puisqu'elle est membre depuis trois ans de l'Ucpo, indique un communiqué. Marie Bâ a été chargée de programme régional pour le plaidoyer et les relations externes et directrice adjointe en 2019.

« À ce poste, Mme Bâ a fait preuve d'un leadership impressionnant. Elle a non seulement excellé en maintenant le partenariat sur la bonne voie lorsque la directrice de longue date de l'Ucpo a pris sa retraite, mais l'a également solidifié en soutenant son expansion », lit-on dans le communiqué.

À son actif, la diversification des partenaires avec l'arrivée du département britannique pour le développement international (Dfid), Children's Investment Fund Foundation (Ciff).

Elle a également élaboré et lancé des stratégies « en vue de mieux servir les jeunes dans la recherche de réponses aux crises humanitaires en Afrique de l'Ouest qui continuent de limiter l'accès des femmes aux services vitaux de la planification familiale ».

Cette nomination est donc une reconnaissance pour les parties prenantes du Partenariat qui considèrent la nouvelle directrice comme « une stratège hors pair, une défenseuse acharnée, une excellente communicatrice et une leader très appréciée et accessible ».

« Nous avons accompli beaucoup de choses et l'équipe et moi sommes ravis de continuer à relever les défis pour nos pays afin de dépasser nos objectifs et de consolider le Partenariat de Ouagadougou (Po) comme un modèle réussi », s'est exprimée Marie Bâ citée dans le document.

Elle est titulaire d'un Master en développement international « Paix et résolution de conflits » obtenu à l'Université Washington Dc et d'un Bachelor en économie et sciences sociales décroché à l'Université du Maryland-College Park.

La nouvelle directrice a un vécu dans la création et la consolidation des partenariats et gestion de programmes de santé, entre autres.