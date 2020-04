Algérie/Tunisie: Les clubs contre le départ de leurs joueurs vers la Tunisie

En Algérie, la presse évoque un vrai mécontentement de la part des clubs au sujet de la décision prise par la Fédération Tunisienne de Football concernant les joueurs nord-africains.

Les craintes d'assister à un départ massif des meilleurs joueurs algériens vers les championnats de Tunisie et d'Égypte, dont les fédérations locales ont adopté le principe de la libre circulation des joueurs Nord-africains, se font de plus en plus consistantes.

Ces craintes sont notamment justifiées par les difficultés financières qui vont en augmentant au sein des clubs en Algérie dont la majorité est tout simplement au bord de la faillite. Cette situation a poussé la quasi-totalité des présidents des clubs à annoncer d'ores et déjà la réduction de la masse salariale de leurs effectifs respectifs dès la saison à venir. Et comme ils seront plus de 100 joueurs de l'élite à avoir leur destin entre les mains dès la fin de l'exercice en cours, les clubs tunisiens et égyptiens n'auront donc aucune difficulté pour s'offrir les meilleurs du championnat algérien. Cela se passe au moment où la FAF a entamé une réflexion concernant l'application du principe décidé par l'UNAF, qui permet à des joueurs de la zone Nord-africaine de jouer chez sans qu'ils soient considérés étrangers.

Depuis le mois de décembre 2018, les joueurs ne sont plus considérés comme des joueurs étrangers dans le championnat tunisien de Ligue 1 et ce sans aucune limite. De plus, des rumeurs font état d'une intention de la Fédération égyptienne de Football de faire de même, surtout que le nombre de joueurs étrangers devrait être limité dans le championnat.

Les clubs du championnat d'Algérie, qui ont vu certains de leurs meilleurs joueurs s'en aller en Tunisie, ont fait pression sur leur fédération pour contester la décision tunisienne. La presse algérienne évoque à cet effet que la Fédération Algérienne de Football a saisi la FIFA pour faire barrage à cette décision.