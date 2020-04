Burundi: Zulte Waregem - Saido Berahino sur le départ ?

L'attaquant international burundais Saido Berahino pourrait quitter Zulte Waregem lors du prochain mercato estival.

Saido Berahino, c'est une des grandes satisfactions du côté de Zulte Waregem. Sans contrat après des expériences à Stoke City et West Bromwich Albion notamment, l'international burundais de 26 se relance chez le Essevee. Certains ont ouvert grand les yeux quand l'international burundais y a paraphé, mi-août, un contrat de deux ans. C'est que le Burundais affiche 180 matches de Premier League avec West Bromwich et Stoke City... et une quarantaine de buts dans la Ligue la plus médiatisée du monde.

Le joueur a brillé cette saison au Gaverbeek et semblaient bien avoir opté pour Zulte Waregem afin de relancer leur carrière. L'international burundais et ancienne pépite du football anglais qui valait à l'époque plus de 30 millions d'euros, avait opté à la surprise générale pour l'Essevee. Avec 8 buts et 5 passes cette saison, il a réussi son pari et peut partir, affirme Het Nieuwsblad.

Zulte Waregem compte sur un ou plusieurs de ses joueur à vendre cet été pour renflouer ses caisses. Par nécessité, car financièrement le club belge a atteint ses limites. Il n'y a pas d'argent disponible pour payer les frais de transfert pour la prochaine saison. C'est pourquoi il compte sur de l'argent de la vente de Saido Berahino qui pourrait lui rapporter gros.