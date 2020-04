Afrique: Thomas Piketty, économiste - « La dette africaine doit être annulée »

interview

Les mises en garde de Thomas Piketty sur le creusement des inégalités dans le monde prennent, aujourd'hui, tous leurs sens avec la pandémie de Covid-19. Malgré les nombreuses sollicitations dont il fait l'objet actuellement, il a accepté, dans cet entretien exclusif, d'analyser pour « Le Soleil » l'impact de cette crise sur l'Afrique, plaidant pour une annulation de la dette africaine. Fidèle à ses idées, le célèbre économiste français propose aussi des pistes pour « relancer la montée de l'État social au Nord et surtout accélérer son développement au Sud ».

Vous avez étudié la question des inégalités sur la longue durée, notamment à travers deux de vos ouvrages : « Le Capital au XXIème siècle » (2013) et « Capital et idéologie » (2019). Selon vous, dans quel sens ces inégalités se reflètent-elles dans la crise actuelle ? Va-t-on vers leur accentuation ou leur nivellement après la crise ?

Je développe, dans mon dernier livre, « Capital et idéologie », une vision optimiste de l'histoire que je vois à la fois comme une lutte des idéologies et un processus d'apprentissage de la justice sociale et de la société juste.

Je montre qu'il existe une évolution à long terme qui va vers la réduction des inégalités, à la fois, entre pays et à l'intérieur des pays.

Ce processus n'est pas linéaire, mais je suis convaincu qu'il peut reprendre. À long terme, la prospérité vient de l'éducation et de l'égalité, et non de la course vers toujours plus de concentration des richesses et du pouvoir entre quelques mains.

Face à cette épidémie, on a besoin de l'État social, pas de l'État carcéral. La bonne réponse à la crise est de relancer la montée de l'État social au Nord et surtout d'accélérer son développement au Sud.

Partagez-vous l'idée que toutes les mesures prises, aujourd'hui, par les États visent la sauvegarde du capitalisme financier ou, au contraire, avez-vous espoir que cette crise sera le point de départ d'une économie recentrée sur l'humain ?

Tout dépendra des mobilisations de chacun ! Je défends une vision non déterministe de l'histoire : je vois les crises comme des moments de bifurcation où plusieurs trajectoires sont possibles en fonction des rapports de force matériels et surtout intellectuels entre différentes visions du monde et de l'avenir.

La crise va renforcer la légitimité des services publics, notamment dans le secteur de la santé. Mais, dans le même temps, elle risque aussi de renforcer le retour vers l'État-nation et les frontières, voire un durcissement des identités nationales et des conflits identitaires.

Ce, sauf si l'on parvient à développer un nouveau modèle de développement équitable, durable et internationaliste. C'est ce que j'appelle le socialisme participatif et le social-fédéralisme.

Au fond, c'est proche de ce que pressentaient déjà des hommes d'État comme Senghor dans les années 1950-1960 : face aux forces économiques transnationales, il faut une coopération fédérale et démocratique entre pays pour imposer les règles nécessaires ; faute de quoi les petits États-nations se feront balayer par les forces économiques, et il ne leur restera plus que le repli identitaire.

À la différence de la crise financière de 2008, l'Afrique qui s'achemine vers sa première récession depuis 25 ans est durement touchée sur le plan économique par la pandémie actuelle. Comment analysez-vous le débat sur l'annulation de la dette africaine ?

La dette africaine doit être annulée. Mais, pour changer de régime, il faut aller au-delà. Cette crise peut aussi être l'occasion de réfléchir sur une dotation sanitaire et éducative minimale pour tous les habitants de la planète financée par un droit universel de tous les pays sur une partie des recettes fiscales acquittées par les acteurs économiques les plus prospères de la planète : grandes entreprises et ménages à hauts revenus et patrimoines (par exemple, au-delà de 10 fois la moyenne mondiale, soit les 1 % les plus riches du monde).

Après tout, cette prospérité s'appuie sur un système économique mondial (et accessoirement sur l'exploitation effrénée des ressources naturelles et humaines planétaires depuis plusieurs siècles). Elle demande donc une régulation mondiale pour assurer sa soutenabilité.

Louée comme le continent de l'avenir avant la crise, l'Afrique risque-t-elle, à votre avis, d'être davantage décrochée et surtout sur quelle base doit-elle baser la relance ?

Dans l'urgence, les dépenses sociales indispensables (santé, revenu minimum), ne pourront être financées que par l'emprunt et la monnaie.

En Afrique de l'Ouest, cela pourrait être l'occasion de repenser la nouvelle monnaie commune et de la mettre au service d'un projet de développement fondé sur l'investissement dans la jeunesse et les infrastructures (et non pas au service de la mobilité des capitaux des plus riches).

Le tout devra s'appuyer sur une architecture démocratique et parlementaire plus réussie que l'opacité toujours en vigueur dans la zone euro (où l'on continue de s'égayer dans des réunions de ministres des Finances à huis clos, avec la même inefficacité qu'au temps de la crise financière).