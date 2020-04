Sénégal: Ousmane William Mbaye - «L'industrie créative va devancer les mutations et sortir de cette crise»

interview

Le cinéaste Ousmane William Mbaye, auteur entre autres des documentaires « Président Dia », « Kemtiyu - Cheikh Anta » et « Mère-bi » », est en confinement quelque part à l'étranger, loin de son pays natal le Sénégal.

Une situation qu'il vit avec philosophie, mais qui le pousse à réfléchir sur les conséquences de la pandémie du coronavirus sur le cinéma et les industries créatives. Entre annulations de festivals et reports de tournages, le monde du 7ème art vit en effet une crise sans précédent.

Comment vivez-vous cette situation de confinement à l'étranger, en tant que cinéaste ?

« En ma qualité de cinéaste, le confinement à l'étranger me gêne dans la mesure où, actuellement, je devais être en repérages et dans le choix des protagonistes qui devraient intervenir dans mon prochain film.

Mais, au lieu de pleurer sur mon sort, j'essaie de contourner la situation en utilisant mon temps pour mieux m'imprégner du sujet de mon film, en investiguant les ressources d'Internet et sélectionner les personnes qui ont eu à traiter d'un aspect de ma thématique ou du sujet sous d'autres formes. Et je découvre des choses intéressantes ».

En quoi la pandémie du coronavirus a-t-elle eu un impact sur votre travail ?

« L'impact négatif est dans le fait que je ne maîtrise plus mon planning de préparation : de la phase théorique à l'approche concrète filmique, ça devient difficile Quitter le virtuel pour tracer les axes filmiques et la teneur des interviews auprès de personnes-ressources devient presque irréaliste.

L'impact positif réside dans le fait que l'aménagement des horaires de travail est beaucoup plus flexible : plus le confinement est long, plus le chronomètre de la journée change, selon les besoins de lumière, de communiquer avec d'autres confinés, de prendre des nouvelles du monde ou de s'évader en visionnant des films à voir ou à revoir.

Quelle incidence la pandémie du coronavirus pourrait-elle avoir sur l'industrie de la création en général et sur le cinéma en particulier ?

«Nous avons tous conscience que quelque chose bouge et d'une manière irréversible Aujourd'hui, on exploite le télétravail, les studios de création se dématérialisent et les artistes utilisent les nouvelles technologies pour confectionner les œuvres.

Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau car certains l'avaient déjà expérimenté avec bonheur d'ailleurs, mais aujourd'hui ça risque d'être la règle.

L'industrie créative va prendre les devants et ne va pas attendre la fin du confinement pour proposer de nouveaux produits. Comme disent certains, on n'achète plus la musique, on s'abonne à la musique ! L'industrie de la création va devancer les mutations sociales et s'en sortir allégrement.

Prenez par exemple les visites partielles-Internet qui existaient pour certains musées. Aujourd'hui, tous les musées proposent des visites virtuelles de leurs expositions.

Pour le cinéma, dès les premiers jours du confinement, de nombreux festivals se sont déroulés en ligne, en version numérique, en réseau interne, à partir de plateformes ou avec l'appui de la télévision.

Pour la diffusion des films, les grandes plateformes mondiales se sont positionnées avec des offres défiant toute concurrence, mais d'autres ont vu le jour aussitôt en innovant sous des formes thématiques spécifiques (documentaires, court-métrages, cinéma étranger, etc.). Le confinement nous révèle que beaucoup de films existent à travers le monde et qu'ils méritent d'être vus.

Maintenant, pour les tournages, il y aura à mon avis un grand manque à gagner pour l'industrie et les travailleurs du cinéma. Certains proposent des tournages en vison-téléphone (logiciel de visioconférence associé au téléphone).

J'attends de voir pour être convaincu. Les cinéastes attendent, comme de millions de travailleurs, la fin du confinement pour la reprise des tournages et autres métiers de l'audiovisuel et retourner dans les salles de cinéma ».

Comment l'annulation de festivals comme Cannes et tant d'autres pourrait-elle constituer un danger pour le cinéma à travers le monde ?

«Il faudrait comprendre que Cannes est une des plus grandes vitrines de l'industrie cinématographique mondiale. A l'image des divers maillons du cinéma, ce festival a plusieurs aspects et sections.

Je pense que le « Marché du Film » s'est déjà adapté en trouvant les moyens d'exister en ligne, au bénéfice des distributeurs. Pour la compétition, l'annulation ou le report sont à l'étude.

Cannes est ancré dans un calendrier culturel mondial, par conséquent bon nombre de professionnels ont calé leur emploi du temps sur cet événement. D'autres festivals de tout genre ont subi le même sort et étudient de nouvelles formules.

Il faut aussi savoir que le festival de Cannes a déjà été annulé dans son histoire (en 1939 lors de la deuxième Guerre mondiale et durant les événements de mai 1968, ndr). A mon avis, ça ne devrait pas être dangereux pour le cinéma si Cannes et d'autres festivals de cinéma de même envergure annulent leur manifestation cette année».

Personnellement avez-vous un projet qui a été compromis par la crise du coronavirus ?

«Je devais être à Montréal, au Festival International du Film d'Art (Fifa), à Vues d'Afrique et à Oberhausen en Allemagne pour présenter « Tabaski » de Laurence Attali, mais à cause la pandémie, impossible de bouger.

Ainsi, les rencontres avec le public et les professionnels ne peuvent plus se faire. La promotion et la distribution des films deviennent également très difficiles.

Je devais aussi être en repérages et tournage, mais tout cela a été reporté à cause de la crise du coronavirus. N'ayant pas une vision claire de la situation, je ne sais plus quand je pourrai aller en festival ni envisager un tournage ».

Que pensez-vous de la diffusion de films sénégalais sur la Rts, la télévision publique sénégalaise, pendant la période du couvre-feu ?

« Comme disait un cinéaste, à tout malheur quelque chose est bon ! Offrir un festival de films sénégalais tous les soirs à la Rts, ça ne peut être qu'une bonne chose pour les Sénégalais.

J'adhère à ce programme initié pour combler la période du couvre-feu. Les retombées seront immenses sur plusieurs plans.

Par contre, les producteurs devront recevoir une attestation de diffusion de la Rts afin de faire valoir leurs droits d'auteurs auprès de la Sodav ».