Congo-Kinshasa: La fin d'un commerce macabre

A l'écoute certainement des messages des millions de Kinoises et Kinois, qui ne cessaient d'en appeler à la pérennisation de la mesure portant interdiction des deuils à domicile ou dans des funérariums et préconisant l'enterrement sécurisé des morts, en les transférant directement des morgues vers les cimetières, le gouvernement provincial vient de rencontrer le vœu du grand nombre.

En effet, par la voix de son ministre intérimaire de l'Intérieur, Tenge Litho, cette disposition temporaire vient d'être coulée en décision définitive. Ainsi donc, il ne sera plus question à Kinshasa, de pleurer les morts dans leurs résidences ou dans des salles ou terrains en location, mais plutôt de les conduire sans transition, vers les lieux d'inhumation, peu après la levée de leurs corps des morgues de la place.

Cette mesure a comme conséquence immédiate la fin d'un commerce macabre mais très florissant à Kinshasa, qui avait comme point de départ des frais de conservation dans les morgues de la place, de prise en charge des participants aux veillées mortuaires (repas, boissons, location de chaines musicales ou de groupes musicaux, catafalques, chaises en plastique, agents de police pour la sécurité des lieux) pendant une, deux, trois voire quatre semaines.

Et pendant cette longue période de recueillement, une famille éprouvée devait se saigner aux quatre vaines pour réunir des fonds requis pour la location d'un funérarium (salle ordinaire entre 200 et 500 dollars américains et les salles « VIP » entre 1000 et 5000 dollars), la location d'un corbillard et d'un long cortège de véhicules pour le transport aller-retour (morgue-domicile-cimetière-salle) des membres des familles, amis et connaissances, la confection des uniformes, la prestation des groupes musicaux ou théâtraux, la facture des lieux d'inhumation, etc.

Les pauvres morts ont commencé à peser terriblement sur les bourses de leurs parents et proches vivants, au point que nombre de familles s'endettaient jusqu'à 10.000 dollars américains. Certaines autres étaient contraintes de vendre des biens de grande valeur voire des parcelles, rien que pour faire face aux frais funéraires, notamment le transport par bus ou par avion, surtout lorsque la volonté du mort ou l'humeur d'un chef de clan commandait qu'il soit enterré dans son village natal, loin de Kinshasa.

Nombre de Kinoises et Kinois se sentent soulagés à l'idée de ne plus devoir se soumettre au mimétisme d'une société où la démonstration de force financière était devenue une compétition très prisée par les familles éprouvées. Le plus souvent, les Congolais de la diaspora, présumés ne jamais être en panne d'argent, étaient appelés à la rescousse pour sauveur l'honneur de la famille ou du clan sérieusement mis à mal par le voisinage, dans l'hypothèse de l'organisation des funérailles des pauvres. Kimp