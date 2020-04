Congo-Brazzaville: COVID-19 - Des jeunes multiplient des initiatives de lutte en ligne

A l'initiative du président de l'association les Jeunes cadres, Florian Koulimaya, des jeunes créatifs et innovants ont présenté le 25 avril leurs inventions à travers une visioconférence. Le but étant d'aider à endiguer la pandémie du coronavirus et de mener des plaidoyers afin que le capital humain soit valorisé et exploité à bon escient.

Placée sur le thème « La partition de la jeunesse dans la lutte contre le Covid-19 », cette conférence en ligne co-animée par des Congolais et Béninois vient soutenir l'idée selon laquelle cette période de repli devrait servir à l'Afrique de reposer ses forces sur ses filles et fils, à en croire les organisateurs. En effet, le panel était composé, entre autres, de Gilmar Mboungou, jeune congolais ayant conçu un smart robinet (robinet intelligent) utilisable à la détection du corps humain. Un outil pouvant servir dans les espaces publics, les hôpitaux et visant à limiter la propagation du Covid-19.

Le prototype présenté était entièrement conçu de matériel recyclable et fonctionne à l'aide d'une tension à 220V. Cependant, la réflexion est en cours pour la conception de prototype avec une source renouvelable comme les panneaux solaires tenant compte des délestages récurrents constatés à Brazzaville.

Steve Ndende, un autre jeune congolais, offre des services de livraison aux particuliers et entreprises en toute sécurité. Il aide la population à ne pas se déplacer et donc à respecter les mesures édictées par le gouvernement. Seul problème soulevé : les difficultés rencontrées en cours de route car, a-t-il dit, les policiers ne facilitent pas leur travail. C'est ainsi qu'il a lancé un appel pour que les autorités puissent tout mettre en œuvre afin de faciliter les PME à fonctionner efficacement pour assurer le bien-être social.

La dernière présentation était celle du jeune béninois, Médard Agbayazon, gestionnaire de Blolab au Bénin. Il a, quant à lui, présenté les dispositifs conçus au sein de leur laboratoire : masque de protection avec filtre FFP2, dispositif de distribution automatique (détection de la main) de liquide hydro-alcoolique ainsi que les visières. Ces prototypes pouvant aider, a-t-il expliqué, le personnel soignant ainsi que les entreprises à pouvoir endiguer le Covid-19 qui ne donne plus sommeil au monde.

Signalant la présence dans l'assistance du représentant de France Volontaire Congo, Harouna de Djigareye, de Caroline Mariaud, consultante dans un cabinet international au Congo et d'Yves Moundélé-Ngollo (député suppléant). Ces derniers ont prodigué des conseils et encouragé ces jeunes à ne ménager aucune retraite afin d'améliorer leur projet et à ne pas abdiquer car leurs initiatives viennent à point nommé. En effet, ces jeunes sont également invités à se constituer en réseau ou collectif afin d'avoir plus d'impact car leurs prestations ne sont pas connues du public ni des gouvernements.

Interrogé à l'issue des présentations, Florian Koulimaya a rappelé que l'objectif de cette visioconférence est de montrer à la jeunesse active qu'elle n'est pas laissée pour compte et qu'elle est soutenue par elle-même. « Quand une jeune gagne, c'est toute la jeunesse qui gagne. Et surtout quand un Africain gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne. Ce moment est celui de la mise à profit de l'intellect africain pour sauver l'Afrique et la rendre prospère », a-t-il signifié. La modératrice de la cérémonie, Anaelle Ngoulako, a, pour sa part, encouragé l'auditoire qui suivait la visioconférence via Facebook de partager et consulter les pages de ces jeunes afin de les aider à avoir plus de visibilité.