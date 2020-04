Afrique: Bourse de leadership Desmond Tutu - La Congolaise Dana Mopulunga parmi les lauréats

La bourse est accordée chaque année par l'African Leadership Institute à des leaders africains émergents exceptionnels. Vingt et un lauréats, âgés de 30 à 39 ans,ont été sélectionnés cette année.

Les lauréats de cette bourse, explique-t-on, démontrent l'incroyable richesse et l'étendue des talents de leadership qui existent chez les jeunes dirigeants africains. Plus de trois candidatures ont été enregistrées cette année en provenance de trente-six pays africains.

Le Programme de bourses de l'archevêque Tutu est un programme phare de développement du leadership de l'African Leadership Institue (ALI). Le programme accueille un groupe d'élite de jeunes leaders africains les plus prometteurs, représentant un large éventail de secteurs. Organisé à temps partiel sur six mois, le programme comprend deux modules d'apprentissage en groupe de neuf jours avec des leaders et des professeurs distingués. Ce sont des ateliers interactifs intensifs; l'un au centre de conférence historique de Mont Fleur (Afrique du Sud) et l'autre entre l'Université d'Oxford et Londres (Royaume-Uni).

Le programme, explique ALI, met l'accent sur l'apprentissage et l'expérience, pas sur l'enseignement, offrant une variété d'occasions d'apprentissage formelles et informelles innovantes pour améliorer les capacités de leadership du candidat. L'accent est également mis sur l'interaction et la rétroaction des pairs. Globalement, il fournit un environnement unique pour l'auto-réflexion à mi-carrière sur son parcours de leadership dans la transformation de l'Afrique.

Entre les modules, des projets de groupe sont entrepris. L'objectif du projet est que le groupe développe des solutions pour certains des défis auxquels l'Afrique est confrontée. C'est l'occasion pour les participants de travailler sur la méthodologie de planification de scénario et de la mettre en pratique. De plus, les candidats doivent développer leurs propres projets individuels (en consultation avec leurs mentors) et les soumettre dans un mémoire de fin d'année pour examen par les pairs. A la fin du programme, indique ALI, les boursiers Tutu retournent jouer un rôle actif dans leurs communautés, pays et sphères d'influence respectifs.

Dana Mopulunga, indique-t-on, est la fondatrice et directrice de Bernika Health, une société de solutions de soins de santé qui utilise une technologie innovante pour fournir des solutions de soins de santé aux secteurs privé et public. En outre, elle occupe actuellement le poste de directrice des technologies du groupe Bigradap, une société de TIC basée sur des solutions fournissant des solutions informatiques et de données innovantes et intégrées en Afrique. La société dispose d'un siège en RDC et d'un autre en Afrique du Sud.

Dana Mopulunga, apprend-on, est une défenseuse de la numérisation en Afrique et de l'identification et de la documentation efficaces et efficientes des citoyens, qui, selon elle, sont impératives pour la croissance et le développement des économies africaines. Elle a un fort intérêt à promouvoir la gouvernance et la durabilité dans les entreprises africaines. Son objectif est de développer des partenariats public-privé pour combler le manque de ressources. En outre, fait-on savoir, elle est passionnée par la redéfinition et l'autonomisation des jeunes femmes d'affaires en Afrique. Dana Mopulunga a siégé et continue de siéger au conseil d'administration d'organisations caritatives. Elle effectue actuellement un master en commerce international du Gordon Institute of Business Science de l'université de Pretoria.