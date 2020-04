Sénégal: Marmite du Cœur, distribution de cafe dans les rues - Le COVID-19 «confine» tout

Le Ramadan est intervenu cette année en pleine période de pandémie du Covid-19, changeant ainsi les habitudes de plusieurs Sénégalais. Des «ndogou» organisés dans les rues par des associations de jeunes, à l'initiative «Marmites du cœur» etc., le Covid-19 a tout confiné. A moins que les organisateurs aient changé de méthode.

Au Sénégal, le mois de Ramadan rime souvent avec plusieurs activités d'entraide, de partage et de solidarité.

C'est ainsi que dans plusieurs localités, dans des quartiers et aux abords des routes nationales, des voies et rues principales, angles stratégiques et ronds-points, des associations et groupes de jeunes bénévoles se mobilisent pour servir gratuitement du café, de l'eau, des dattes et autres aliments usités pour la rupture du jeûne à des passants, des démunis et des personnes que l'heure de la rupture du jeûne trouve hors de chez eux ou en chemin.

Même si, contrairement aux associations et entreprises (dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) ou du sponsoring), ces groupes de jeunes font des quêtes au quotidien durant tout le mois béni du Ramadan pour pouvoir financer leur initiative.

Seulement, cette année, l'heure n'est plus à la distribution de «ndogou» dans les rues aux heures de rupture du jeûne, comme le faisaient d'habitude ces jeunes et surtout des organisations comme l'association «Marmites du cœur».

En effet, dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, les mesures prises par le Chef de l'Etat, Macky Sall, instaurant l'état d'urgence doublé de couvre-feu, en plus de l'interdiction de tout rassemblement, pour endiguer la propagation de la pandémie, ont fini par tout bouleverser.

Le Covid-19 qui a chamboulé les habitudes et astreint les populations à rester chez elles, a tout «confiné», pour ne pas s'exposer à davantage de risques de contracter le virus.

Les «Marmites du cœur», avec l'ancien international sénégalais Alassane Ndour, sponsorisées ces dernières années par Orange, a entamé même le tour du Sénégal, certaines régions l'ayant déjà accueilli, pour préparer des «ndogou» distribués gracieusement aux populations.

A L'ORIGINE, UN «NDOGOU SUR LE FIL»

En dehors de la méthode des «Baye-Fall», cette initiative est née du gouvernement. Elle a été lancée par Mme Fatou Bintou Taya Ndiaye, l'ancienne ministre de la Solidarité nationale sous Me Abdoulaye Wade, sous le nom «Ndogou sur le fil».

C'était une réponse au fait qu'alors Dakar était en chantier avec notamment des travaux de l'autoroute à péage et d'autres infrastructures, occasionnant de nombreux embouteillages qui bloquaient les gens dans la circulation jusqu'aux heures de ndogou.

Il s'agissait d'un véritable élan de solidarité envers certaines personnes, notamment tous ces jeûneurs ou pas coincés dans des bouchons énormes, pendant plusieurs heures entre des fumées âcres se dégageant des pots d'échappement des véhicules et les grondements de moteurs, qui en bénéficiaient.

Mais cette trouvaille n'aura pas survécu à son initiatrice, Mme Fatou Bintou Taya Ndiaye, au sein du gouvernement, puisqu'elle aura été emportée par un réaménagement gouvernemental avant le prochain Ramadan.

Conséquence, des jeunes ont surfé sur ce vide. C'est ainsi que, chaque année également, on voyait de nombreux jeunes dans les quartiers faire des quêtes pour préparer du café et parfois même acheter des sachets d'eau à servir aux nécessiteux ou aux personnes n'ayant pas pu rentrer chez eux avant l'heure de la rupture du jeûne.

A ces activités organisées pendant le Ramadan et chamboulées aujourd'hui par le Covid-19, s'ajoute l'organisation de conférences religieuses.

Chaque année, des rencontres étaient organisées dans les quartiers, surtout par des associations de femmes, où l'on conviait des prêcheurs.

Quid des jeunes qui, après avoir veillé toute la nuit aux angles de rues, sillonnaient les artères des quartiers pour réveiller les gens, criant à tue-tête : «jog leen waaj ; waaj jotna... » ?

Les nombreux muezzins qui rivalisaient d'ardeur devant les micros des mosquées, une bonne moitié de la nuit, sous prétexte d'appeler à la prière de l'aube qui en réalité n'est prévue qu'un peu avant 6h, ne sont pas en reste.

En effet, dans ce contexte, le Ramadan se passe en mode Covid-19 du fait que certains ont changé de méthodes d'organisation.