Soudan: Dispositions pour confiner les bloquées au Caire et déterminer les priorités de rapatriement

- L'ambassade du Soudan au Caire a commencé à prendre des dispositions pour identifier et classer les soudanais bloqués et établir des priorités de les rapatrier en donnant la priorité aux patients, aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants.

Khaled Ibrahim Al-Sheikh, chargé d'affaires à l'ambassade a déclaré lors d'une conversation téléphonique avec (SUNA) que l'étape intervient après l'approbation du Comité suprême des urgences sanitaires au Soudan pour évacuer les Soudanais bloqués en Égypte vers le pays.

L'ambassade a également communiqué par l'intermédiaire de son consultant médical avec le ministère égyptien de la Santé et de la Population et le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé au Caire au sujet de la classification et de l'examen des bloqués et des tests de dépistage du Coronavirus pour ceux qui souhaitent rentre au Soudan.

L'organisation mondiale de la sante a exprimé sa volonté de coopérer pleinement avec l'ambassade soudanaise à cet égard, d'autant plus que l'organisation dispose d'un nombre estimé de compétences soudanaises qui ont interagi avec la crise des Soudanais bloqués en Égypte et fourni un soutien financier pour aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.