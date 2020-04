Gabon: COVID-19 - L'ACN vient en aide aux habitants du troisième arrondissement

La Fondation Au Cœur de la Nation n'en finit plus d'aider les populations vulnérables en cette période où la crise sanitaire liée au Covid-19 sévit dans notre pays. Le responsable et son équipe ont fait le tour de la plupart des quartiers du 3ème arrondissement avec pour but de distribuer des kits alimentaires aux personnes démunies.

Au Cœur de la Nation, a été une fois de plus au contact des populations ce mardi 28 avril. Cette fois-ci, c'était dans le troisième arrondissement de Libreville, où la Fondation a offert près de 200 kits alimentaires aux résidents des quartiers environnants. On parle en effet de plusieurs quartiers qui ont reçus la visite de ladite fondation dirigée par Jeff Channing.

Du Feu rouge Nombakélé, en passant par Saint Anne, la Peyrie, la Sorbonne, derrière l'hôpital général et Montagne Sainte la Valée, voici les principaux quartiers qui ont bénéficiés de l'aide alimentaire apportée par la Fondation ACN. Les églises et mosquées qui y sont implantées, n'ont pas été laissées pour compte. En effet, ces lieux de culte et de prière ont elles aussi perçues le précieux don du responsable Jeff Channing.

Au Cœur de la Nation qui avait débutée son périple par Lalala Ebiwass et les PK 6 et 7, a visé cette fois le troisième arrondissement de la capitale. La Fondation et son responsable feront encore le tour de quelques quartiers du grand Libreville, toujours avec le même objectif, c'est-à-dire aider les plus nécessiteux, une manière pour eux de répondre à l'appel du chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba.