Gabon: Le gouvernement et la mise en oeuvre des mesures pour lutter contre le COVID-19

Le gouvernement gabonais, par le biais de son Premier ministre Julien Nkoghé-Békalé, a mis en œuvre des mesures relatives à la riposte contre la pandémie du Coronavirus dans tout le pays. C'est dans son discours face à la nation datée du lundi 27 avril 2020 que le Chef du gouvernement a annoncé lesdites mesures. Plusieurs d'entre elles ont été expliquées par certains de ses ministres.

Le Premier ministre Julien Nkoghé Békalé,a ,dans son discours,rassuré les populations gabonaises quant à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui sévit et secoue le monde entier. Il estime qu'en vertu du principe de précaution et de la politique de non-regret, le Gouvernement a pris la décision de placer les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum ainsi que la station balnéaire de la Pointe Denis, en confinement total depuis le 12 avril 2020.

Les objectifs du Gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire sont clairs, explique Julien Nkoghé Békalé. Il s'agit, selon lui de :

- « limiter la progression de cette pandémie à travers la prise des décisions parfois contraignantes mais nécessaires ;

- sauver des vies à travers le plan de riposte en sensibilisant les populations ;

- soulager les entreprises et les familles impactées grâce au plan de soutien économique et social".

Toujours dans l'élan de ses propos, le Premier ministre a fait savoir que le devoir du gouvernement est "d'être aux côtés de chaque gabonais et de chaque gabonaise et des communautés étrangères ayant choisi de vivre dans notre pays".

Il a toutefois rappelé que la discipline individuelle et collective, l'esprit de sacrifice de chacun d'entre nous sont nécessaires pour la survie de tous. C'est pourquoi, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba a décidé de maintenir toutes les mesures à caractère social qu'il a annoncées dans son message à la Nation du 03 avril 2020 à savoir :

la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles ;

la suspension durant le temps de confinement des paiements de loyers des personnes sans revenus ;

la prise en charge par l'Etat des pertes des petits propriétaires liés à la suspension du paiement des loyers ;

- la gratuité des transports publics terrestres assurés par les compagnies publiques ;

- l'octroi d'une aide alimentaire aux personnes en situation de détresse et d'urgence.

Le Chef d'orchestre du gouvernement gabonais a tenu à rappeler à ceux qui sont chargés de la distribution de cette aide alimentaire sur le terrain de « préserver la dignité humaine, en évitant d'exposer la détresse des concitoyens et de respecter strictement les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale".

Pour terminer, Julien Nkoghé Békalé à saluer l'ensemble du corps médical engagé jour et nuit pour stopper cette pandémie du Covid-19 et qui vient de perdre un maillon précieux dans ce combat en la personne du Dr. Tanguy De Dieu Tchantchou. Au nom du Président de la République, Chef de l'Etat et du Gouvernement, il a salué sa mémoire et lui a rendu un hommage solennel. Il n'a pas manqué de saluer les Forces de défense et de sécurité, les fonctionnaires et les bénévoles qui tiennent le deuxième front de cette bataille.