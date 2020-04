Gabon: Koula-Moutou - Les populations sensibilisées sur le port des masques

Le port des masques participe à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui endeuille toute la planète. Le port de ces masques est rendu obligatoire sur toute l'étendue du territoire gabonais par les autorités. A Koula-Moutou, Marie Françoise Dikoumba, gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo procède à la sensibilisation des populations de cette capitale provinciale.

Elle a choisi la voie pédagogique pour sensibiliser les populations de Koula-Moutou sur le respect des mesures prises par le gouvernement Julien Nkoghé Békalé. Marie Françoise Dikoumba, gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo et dame de terrain, a échangé avec les Koulois sur la nécessité du port des masques et surtout, celle de la distanciation sociale. « Nous avons remarqué que certaines populations ne respectaient pas le port de masque et la distanciation sociale. Nous voulons amener les uns et les autres aux bonnes pratiques, le respect des mesures gouvernementales en matière de port obligatoire des masques dans les lieux publics » insiste la première autorité provinciale.

Madame le gouverneur a voulu toucher du doigt elle-même. Dans les différents marchés de Koula-Moutou, cette dame de terrain a échangé avec des commerçantes et a procédé à la distribution des masques offerts par l'Honorable député Pacôme Moubelet Moubeya. Elle a choisi cette méthode pédagogique pour bien faire passer le message et montrer combien cette pandémie est aussi dangereuse.Le port des masques,le nettoyage des mains avec de l'eau et du savon ou avec des produits hydro-alcooliques, le respect de la distanciation sociale, explique t-elle,participent à lutter contre le coronavirus,encore appelé Covid 19." C'est une dame bien.Elle prend tout son temps pour nous expliquer avec les mots qu'il faut ce qui est et ce qui doit être fait" témoigne une jeune commerçante.

Le dynamisme et le travail bien fait font partie des qualités du gouverneur Marie Françoise Dikoumba. Elle veille et a promis veiller à ce que les mesures gouvernementales soient respectées.