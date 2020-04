Ile Maurice: COVID-19 - 332 cas positifs enregistrés sur plus de 30 000 tests effectués

communiqué de presse

Sur un total de 15 893 tests PCR et 14 305 tests antigènes effectués à ce jour, Maurice a enregistré 332 cas positifs de Covid-19.

Le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, a fait le point sur l'évolution de la situation à Maurice en début d'après-midi par visioconférence du Bâtiment du Trésor à Port Louis. Il a indiqué qu'aucun cas n'a été recensé durant les dernières 24 heures,et que le nombre de cas positif enregistré à Maurice est à 332, et non 334.

Cette révision fait suite à une interprétation erronée des tests rapides lors du premier jour de lancement du programme de dépistage rapide. Suivant des tests de contrôle, selon le Protocole établi par le ministère de la Santé et du Bien-être, il s'est avéré que les deux cas détectés lundi ne sont pas porteurs du virus. « Ceci montre bien que le Protocole de suivi et de contrôle des résultats obtenus est efficace, et permet une révision rapide si nécessaire », a souligné Dr Joomaye.

Commentant les dernières données, Dr Joomaye a précisé que les patients guéris, qui ont pu rentrer chez eux jusqu'à maintenant, se chiffrent à 306. L'état des 13 cas actifs est stable : dix sont hospitalisés à l'ENT et trois autres se trouvent dans un hôtel dans le nord du pays. Les quatre centres de quarantaine accueillent actuellement 179 professionnels de santé au repos sur une base préventive et plus d'une vingtaine de ressortissants mauriciens.

Malgré le fait que la situation est sous contrôle avec une stagnation des cas détectés, le porte-parole exhorte la population à la vigilance et au maintien des règles d'hygiène et de distanciation pour prévenir une nouvelle vague de l'épidémie. Il a aussi signalé que la campagne annuelle de vaccination antigrippe avait redémarré et que 6 119 personnes ont été vaccinées en une journée.