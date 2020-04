Ile Maurice: COVID-19 - Mise sur pied d'une équipe technique pour revoir le secteur industriel local

communiqué de presse

En vue de renforcer le secteur industriel local, une équipe technique sera mise sur pied pour faire une analyse du secteur et proposer des recommandations àla Commission permanente, créée pour évaluer les impacts du Covid-19 sur les entreprises et le secteur manufacturier à Maurice.

L'annonce a été faite par le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, hier au Newton Tower à Port Louis, à l'issue de la deuxième réunion de la Commission permanente.

L'équipe technique comprendra des représentants du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives ; de SME Mauritius Ltd ; de Business Mauritius ; de la Mauritius Export Association ; de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry ; de l'Association of Mauritian Manufacturers ; de l'Economic Development Board ; et de la Mauritius Cooperative Alliance.

Lors de cette deuxième réunion, le ministre et toutes les parties concernées ont souligné l'urgence de repenser l'avenir du secteur manufacturier. Ils ont discuté des possibilités d'action à court-terme de même que des opportunités pour assurer la modernisation du secteur industriel local en vue d'améliorer la productivité et la compétitivité. L'exploitation du commerce en ligne, qui a pris un nouvel essor avec la pandémie du Covid-19, a aussi été mise en exergue par M. Bholah.

Le ministre a également indiqué que des petites et moyennes entreprises se sont tournées vers les facilités offertes par le gouvernement. Il a, en outre, appelé les coopératives à faire une utilisation judicieuse des terres qui leur ont été allouées en optimisant les activités telles que l'agriculture, la culture de légumes et de fruits, et l'apiculture. Cela contribuerait à consolider la sécurité alimentaire à travers le pays, a-t-il ajouté.