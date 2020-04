Algérie: Laghouat - Démantèlement d'un réseau de trafic d'ordonnances et de psychotropes

Laghouat — Un réseau composé de trois individus, qui s'adonnaient à la falsification d'ordonnances médicales et le trafic de psychotropes, a été démantelé par les éléments de la 4ème sureté urbaine de Laghouat, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Les mis en cause (26 à 67 ans) ont été appréhendés pour "constitution de bande malfaiteurs, faux et usage de faux et détention de psychotropes pour la revente", a précisé la source.

Agissant sur informations faisant état d'une tentative d'acquisition par un individu (32 ans) de produits psychotropes auprès d'officines pharmaceutiques en utilisant une ordonnance falsifiée, les policiers sont intervenus et ont arrêté le suspect en possession d'une ordonnance trafiquée, avant d'ouvrir une enquête sur cette affaire.

Les investigations ont permis d'appréhender deux autres suspects, dont un (26 ans) se chargeait de l'impression d'ordonnances falsifiées en vue de se procurer des médicaments et des psychotropes, et dont la perquisition du domicile a donné lieu à la saisie de 57 comprimés psychotropes, 281 boites et une plaquettes vides de produits de même nature, ainsi que deux (2) flacons d'un liquide hallucinogène, et une imprimante-photocopieuse, a ajouté la source.

Deux appareils informatiques portables, 257 ordonnances falsifiées, 132 ordonnances prêtes à la falsification, ainsi que des photocopies de cartes nationales biométriques et de cartes Chifa falsifiées, en plus d'une sommes d'argent produit de cette activité criminelle, ont également été saisis.

Les mis en cause ont été déférés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Laghouat, qui les a placés en détention provisoire, conclut la même source.