Sénégal: Coronavirus - Dr Moussa Thior s'interroge sur la stratégie de l'état

L'expert en santé publique est loin d'épouser l'actuelle stratégie adoptée par l'Etat pour bouter le virus hors de nos frontières. Selon Dr Moussa Thior, le slogan « Restez chez vous !» n'est pas la formule idéale pour venir à bout de cette maladie. Pour lui, il faut laisser libre cours à la circulation des personnes afin d'acquérir une immunité de masse. « Il faut laisser les populations circuler au lieu de les confiner pour avoir la protection de masse » a déclaré le Dr. Moussa Thior.

Pour le consultant international, le gouvernement fait fausse route en insistant sur la limitation des personnes et les cas des Pays-Bas et la Suède sont assez illustratifs à ce sujet. « Le Pays-Bas, la Suède, ils n'ont pas confiné quelqu'un, ils ont laissé les gens circuler et ont mis en place un système de surveillance épidémiologique pour voir où en est la maladie et la contrôler. Au Sénégal, nous avons un excellent système de surveillance épidémiologique, nous pouvons faire confiance en nos médecins de santé publique mais ils ne peuvent pas travailler dans un environnement serein parce que l'atmosphère est polluée » a-t-il renseigné.

UNE COMMUNICATION BASEE SUR LA PEUR NE RESOUDRA PAS LA SITUATION

Par ailleurs, l'autopsie de l'expert en santé publique sur la stratégie adoptée par l'État n'a pas fini de révéler des tares. Dr. Moussa Thiore a accusé l'État de rendre féconde une épidémie de peur au sein de la population à travers une communication dangereuse, aux allures de catastrophe pouvant générer des conséquences plus graves que celles de Covid-19. « Dans le cadre de cette épidémie, nous avons deux situations à gérer. Nous avons d'abord une situation épidémique de coronavirus mais aussi une épidémie de peur qui fait beaucoup plus de dégâts que le coronavirus luimême. Je pense qu'il est temps qu'on s'intéresse à cette épidémie de peur », a relevé le Dr. Moussa Thiore. Et de poursuivre : « On est en train de communiquer autour des cas communautaires pour dire aux gens que s'il y en a dans une communauté, c'est la catastrophe ainsi de suite. Il est très possible qu'on continue à avoir des cas communautaires ».

Le spécialiste en santé publique met en avant une immunité collective en basant sur la jeunesse de la population sénégalaise et en fondant son raisonnement sur le principe de la vaccination. « Le principe de la vaccination, c'est d'inoculer un microbe vivant, atténué ou mort dans un organisme pour que cet individu développe des anticorps et soit prêt à mieux lutter lorsqu'il y a une attaque réelle. Dans la maladie du coronavirus, c'est exactement la même chose, quand le virus circule, surtout si vous avez une population très jeune; ce qui est notre chance en Afrique. Il y a ce qu'on appelle le développement d'anticorps chez ces populations jeunes et le développement de ces anticorps va constituer un frein au réseau de distribution de la maladie et protéger les personnes qui sont vulnérables », a expliqué Dr. Moussa Thior sur les ondes d'IRadio.