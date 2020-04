Sénégal: Marché central de Kedougou - Quand COVID-19 dicte sa loi jusque sur les étals !

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! En effet pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19, les autorités locales en respect des mesures prescrites par le gouvernement, ont interdit tous les types de rassemblement et cette mesure se matérialise à Kédougou par la diminution des horaires d'ouverture ou de fermeture du marché central respectivement fixés à 6 heures le matin et 16 heures l'après-midi, l'interdiction des transports interurbains mais aussi et surtout la fermeture des sites d'orpaillage communément appelés «dioura».

Or, les principaux acheteurs venaient de ces sites-là. Conséquence : les vendeurs du marché central de Kédougou peinent à trouver des acheteurs pour leurs produits et rencontrent d'énormes difficultés qu'ils surtout en ce mois béni de Ramadan. Comme en témoignent Chérif Sidy Yaffa, président de l'Association des commerçants de Kédougou et Mayoro Dia alias «Caporal», président de l'Association des mareyeurs de la région, par ailleurs porte-parole des opérateurs économiques

CHERIF SIDY YAFFA DE L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE KEDOUGOU : «L'économie est en baisse et nous sommes en manque de nos ressources habituelles»

«Nous faisons face à beaucoup de difficultés en ce moment. Les clients deviennent de plus en plus rares. Chacun se méfie de son voisin même si tout le monde respecte les mesures de protection prescrites contre le Covid-19: distanciation sociale, lavage des mains, port du masque... Avec le Ramadan, le marché ne se remplit que le soir. Alors que l'arrêt des activités est fixé à 16h. Mais, nous commençons à nous y habituer peu à peu.

Nous perdons énormément. A partir des travailleurs des dioura, nous parvenions à nous maintenir à flot mais depuis qu'ils sont fermés, ces milliers de travailleurs qui venaient se ravitailler ne le font plus. Ils faisaient une commande de 1 000 000 ou 2 000 000 millions et payaient comptant. Hélas, plus rien. A cela s'ajoute la fermeture de certains marchés voisins d'où venaient beaucoup de commerçants pour se ravitailler ici au marché central. Aussi, les marchands guinéens sont interdits d'accès dans le territoire. Aujourd'hui, notre principale source de revenu vient essentiellement de la population de Kédougou. Malgré toutes ces difficultés, les prix des denrées sont les mêmes, excepté celui de la pomme de terre qui a subi une légère augmentation due au coût du transport. Car, nous nous approvisionnons depuis Mbour ou dans les Niayes».

MAYORO DIA DE L'ASSOCIATION DES MAREYEURS DE KEDOUGOU : «Notre chiffre d'affaires est en baisse... tout le monde plie ses bagages avant 16h»

«Ces temps-ci, nous faisons face à des situations extrêmement difficiles. Notre chiffre d'affaires est en baisse. Il y a un déréglementent total par rapport à notre activité de vente de produits halieutiques. Avant, nous avions l'habitude de vendre jusque tard dans la nuit car certains clients ne se ravitaillaient qu'à ces heures-là. Mais, depuis le confinement, le pêcheur qui avait l'habitude de fournir ses clients le fait difficilement. Une fois qu'il est revenu de la mer, ses clients sont déjà rentrés chez eux à cause du couvre-feu. Donc, il sera obligé de vendre sa prise le lendemain avec une différence de prix considérable. Nous, les revendeurs aussi, sommes obligés de payer le surplus du transport. Il y a certains types de poissons que nous ne pouvons plus acheter au risque de ne pas pouvoir les écouler, car ils sont chers. A cela s'ajoute les nombreux délestages qui nous imposent d'aller chercher des barres de glace pour conserver les poissons en cette période de canicule. Ainsi, même si c'est difficile voire impossible de s'en sortir avec un bénéfice considérable vu les nombreux efforts fournis, nous sommes obligés de tout faire pour fidéliser notre clientèle en faisant des crédits».