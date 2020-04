Sénégal: Propagation de COVID-19 à Sédhiou - Le 1er cas infecte 25 personnes sur les 69 prélèvements dont un bébé de 2 mois

La personne dépistée positive au coronavirus ce dimanche 26 avril à Sédhiou a transmis le virus à 25 autres sur les 69 contacts à haut risque. Les cas positifs sont de différents âges dont le plus jeune est de deux mois. La région médicale est enfin sorti de son mutisme et a retracé l'itinéraire du premier malade. Les recherches de contacts se poursuivent et d'autres prélèvements sont en cours.

Les résultats des prélèvements issus des 69 contacts à haut risque ont fait 25 nouvelles infections provenant du seul cas de transmission communautaire d'un habitant de Mankononba. Cette situation installe désolation et inquiétude dans la région de Sédhiou. «Nous sommes vraiment inquiets de cette explosion spontanée de contamination au covid-19. En un seul dépistage, nous voilà à 25 cas positifs. Et que vont devenir leurs cas contacts à eux, au niveau de leur famille respective», se demandent nombre de citoyens de Sédhiou.

Le médecin chef de la région médicale de Sédhiou qui n'a jusqu'ici pas daigné répondre aux sollicitations de la presse sort enfin du bois pour faire observer que «parmi les 25 tests qui sont revenus positifs, figurent 8 enfants âgés de deux mois à 11 ans habitent le village. Les recherches de contacts se poursuivent et d'autres prélèvements sont en cours».

«Le premier cas a été référé à l'hôpital de Kolda et les 25 autres sont actuellement pris en charge à l'établissement public de niveau 1 de Sédhiou», explique le Dr Amadou Yéri Camara hier, en fin d'après-midi face à la presse.

Son itinéraire retracé par la région médicale

Si l'on en croit le médecin chef de la région médicale de Sédhiou le Dr Amadou Yéri Camara, «après avoir quitté la région de Louga le 4 avril dernier, il s'est rendu à Dakar avant de rejoindre Sédhiou le 5 avril. Il a pris au moins trois véhicules à savoir une «sept places», une moto taxi jakarta et un taxi clando». Et de poursuivre sur les étapes franchies par le patient «il a voyagé en plusieurs étapes en passant par la Patte-d'Oie, Diamniadio, Thiadiaye, Fatick, Kaolack, Keur Ayib, Soma, Sénoba, Madina Wandifa et son village à Sédhiou».

Hier matin, les rues étaient presque désertes et la ville était balayée par un grand coup de vent qui faisait voyager d'épaisses couches de poussière. Et manifestement, c'est toute la population de Sédhiou qui semble être tétanisée par cette ascension fulgurante de la propagation, inquiétude légitimée par les contacts que les personnes suspectes ou infectées auraient eus avec leurs proches. Pendant ce temps des vidéos et audio circulent sur les réseaux sociaux venant du malade lui-même et de ses proches de Mankononba arguant qu'il n'en est absolument rien d'autre que du «mensonge grossier». D'où l'urgence de renforcer la dynamique communicationnelle pour exiger la discipline et le respect des gestes barrières afin de rompre la chaîne de propagation du virus.

Un train de mesures qui ne rassure pas, le confinement total du village exigé !

Le médecin chef de la région médicale de Sédhiou a annoncé, au nom du comité régional de gestion des épidémies, l'interdiction totale de tout transport par Jakarta et du transport fluvial, la désinfection de tout le village de résidence du malade et des marchés de Sédhiou. Dr Amadou Yéri Camara fait également savoir que 34 postes de contrôle sanitaire frontalier et au niveau des zones stratégiques. Le comité recommande aussi l'achat de 3.000 masques alternatifs à distribuer en priorité dans le village et enfin la mise en œuvre du programme de distribution à domicile de kik covid-19 composé de savon, d'eau de javel et de masques avec des partenaires de l'Etat du Sénégal. Mais partout dans la région de Sédhiou, l'immense majorité des populations réclament le confinement total du village de Mankononba en raison, dit-on des cas contacts qualifiés selon eux de «haut risque».