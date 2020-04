Sénégal: Babacar Niang - Le spécialiste du 800m «plus fou que tous les autres»

Rien ne le destinait à l'athlétisme. Encore moins au 800 m dont il était devenu l'un des meilleurs spécialistes mondiaux dans les années 1980 - 90. Mais à force de persévérance et grâce à son extraordinaire « capacité à se surpasser », Babacar Niang s'est fait un nom. Vivant aujourd'hui à Los Angeles, il rêve de voir l'athlétisme sénégalais retrouver sa vigueur d'antan.

« Faire revenir en force le sport dans les écoles pour détecter les futurs champions ». C'est fort de son expérience personnelle que Babacar Niang, spécialiste de 800 m, fait cette proposition.

Parce que, jeune élève, il s'est essayé à beaucoup de disciplines sportives dont le football qu'il affectionnait particulièrement, avant d'opter définitivement pour l'athlétisme et le 800 mètres (après le 100 m et le crosscountry).

C'est à Thiès, chez son oncle qui l'a élevé, que ce natif de Diawar, dans le département de Kébémer (région de Louga), a remporté ses toutes premières courses en 1974.

Et pas devant n'importe qui. Devant un certain Ousmane Fall, le meilleur spécialiste local d'alors sur 1500, 5000 et 10 000 mètres. Babacar Niang qui n'avait jamais couru sur une piste, qui ne savait absolument rien de la tactique de course, s'était retrouvé à affronter une star locale sur l'une de ses distances favorites.

« Je m'étais plutôt bien comporté et lorsqu'on a annoncé qu'il restait un tour à couvrir, j'ai détalé comme un voleur poursuivi par des flics », se souvient-il avec humour pour larguer son concurrent.

La semaine suivante, rebelote, face au même adversaire. Mais cette fois, c'est à l'entrée de la ligne droite que Babacar Niang avait placé sa fatale accélération.

C'est après cet épisode que le coach Amadou Diarra avait décidé de mettre les deux protagonistes face à face sur 5000 mètres. « J'ai rarement autant souffert de ma vie. J'ai failli m'arrêter 100 000 fois.

Mais j'ai tenu et j'ai fini par m'imposer », relate Babacar Niang depuis Los Angeles où il vit depuis 2000. « En fait, je n'étais pas un bon coureur. Je me battais simplement de toutes mes forces pour ne pas perdre », avoue-t-il.

Malgré ses succès probants sur un athlète confirmé, Babacar Niang n'avait toujours pas choisi entre le football et l'athlétisme. Ce n'est qu'en 1976, « lorsque j'ai pris l'avion pour la première fois que j'ai fait mon choix », narre-t-il.

C'était pour des rencontres Côte d'Ivoire - Sénégal et Ghana - Sénégal où il avait à chaque fois fini 2ème derrière le militaire sénégalais Mame Alassane Bâ. Et pendant les 3 années qui avaient suivi, il s'est aligné sur 1500, 3000 et 10 000 mètres.

« Parce que je ne croyais pas en mes chances au 800 mètres », reconnaît-il. Il s'était d'ailleurs fixé un objectif plutôt bizarre : « je m'étais dit qu'aussi longtemps que je n'aurais pas battu le record du monde ... féminin du 800 m, je ne me spécialiserais pas sur cette distance ».

Heureusement pour lui qu'aux championnats nationaux de 1979, il réussit son pari en signant un temps de 1mn53sec. C'était ainsi parti pour une carrière sur le double tour de piste qui a duré 20 ans.

Mental de fer

Du Lat Dior de Thiès à l'As Douanes en passant par l'Us Rail et la Jeanne d'Arc, de Paris où il a vécu pendant 18 ans à L.A où il s'est établi depuis 20 ans, Babacar Niang s'est toujours illustré par sa « persévérance et « sa » capacité à (se) surpasser ».

En fait, venu tard à l'athlétisme, il pense aujourd'hui, « avec le recul » que s'il s'est fait un nom, c'est « parce que j'étais plus fou que les autres ».

« Sur la dernière ligne droite, j'allais carrément au suicide. Je ne voyais rien d'autre que la ligne d'arrivée. Je n'avais peut-être pas la technique, mais mon mental était de fer ».

Si bien que, rappelle-t-il avec cet humour qui ne le lâche jamais, « pendant mes 3 premières années de compétition, après chaque course j'avais droit à l'intervention des sapeurs-pompiers ».

Quelle ironie du sport que ce coureur qui se fichait pas mal de la technique soit devenu plus tard, et pendant 8 ans, entraineur dans un collège qui s'appelle Riverside Community California !

C'est peut-être aussi parce que, du fait de sa force de caractère, Babacar Niang a eu une brillante carrière. Quart de finaliste aux Jo de Los Angeles en 1984 (« mon meilleur souvenir », dit-il), il a été demi-finaliste lors des deux éditions suivantes en 1988 à Séoul et 1992 à Barcelone.

Lors de ces Jo en Catalogne, il a manqué la qualification à la finale du 800 mètres d'un centième de seconde devant l'Américain Marck Everett.

Et cela, il l'a encore au travers de la gorge. Car, c'était presque la répétition du sort qui lui avait été fait 5ans plus tôt aux championnats du monde d'athlétisme de Rome, en 1987.

En demi-finale du 800 m, il avait été départagé à la photo-finish avec l'Anglais Peter Elliot. « Nous avions fait le même temps, mais c'est lui qui avait été retenu pour disputer la finale parce qu'il est Anglais et moi Sénégalais et que nous Africains, n'étions pas présents dans les instances de décision », se désole-t-il.

Outre ses 3 Jo, Babacar Niang a aussi pris part à 4 championnats du monde d'athlétisme à Helsinki (1983), à Rome donc où il avait été privé de finale par la photo-finish (1987), à Tokyo où il avait été quart-de-finaliste (1991) et à Göteborg (1994).

Il a également été finaliste en 1987 des Mondiaux en salle d'Indianapolis. Babacar Niang qui bosse actuellement dans une boîte pharmaceutique appelée Cvs Health, à Los Angeles, a également des statistiques éloquentes dans son propre pays et sur la scène africaine.

Plusieurs fois champion du Sénégal sur 800 et 1500 m, il est le recordman national du 1000 m avec un temps de 2'18"06.

Celui dont le meilleur chrono sur le double tour de piste est de 1'44"70 et sur 1500 m est de 3'40"9 a été champion d'Afrique du 800m à Annaba (Algérie) en 1988, après avoir été vice-champion d'Afrique du 4x400m à Rabat (Maroc) en 1984.

Recordman du monde vétéran

« Et, ce que peu de Sénégalais savent, ajoute-t-il, toujours avec humour, c'est que, à un moment donné, j'ai été le recordman du monde vétéran du 800 m ». En fait, en 1995, alors qu'il était âgé de 37 ans, Babacar Niang avait claqué au meeting de Limoges en France, un chrono de 1'46"86.

Si ce record a depuis été battu par l'Américain Johnny Grey alors âgé de 35 ans, Niang se félicite de détenir aujourd'hui encore la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps du 800 m chez les plus de 35 ans.

Depuis Los Angeles où il s'est établi depuis 2000, Babacar Niang est nostalgique du temps où l'athlétisme sénégalais brillait en Afrique et dans le monde avec les Dia Ba, Boubacar Diallo, Moussa Fall 1 et 2, Cheikh Boye, Charles Seck, Fatou Cissoko et Marième Boye et d'autres encore. Son rêve, « voir la nouvelle génération faire mieux ».

C'est pourquoi il s'implique auprès de l'Association sportive sénégalaise pour la relance de l'athlétisme (Assra) dont la mission est de rendre la première discipline olympique de nouveau compétitive au Sénégal.