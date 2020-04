Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le Gouvernement étend la désinfection des édifices publics

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a reçu ce mercredi 29 avril 2020, le Ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo Bazibuhe. Les deux personnalités ont fait le point des travaux d'assainissement et de désinfection des édifices publics dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du COVID-19.

Plusieurs édifices publics ont déjà été traités, parmi lesquels le Palais du Peuple où députés et sénateurs peuvent à nouveau siéger dans le respect des mesures de distanciation sociale. Les opérations de désinfection et d'assainissement des édifices publics vont se poursuivre et s'étendre notamment, aux aéroports et autres édifices des points d'entrée du territoire national.

"Après la désinfection du Palais du peuple, et celui de l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre nous enjoint, à partir d'aujourd'hui, de désinfecter la Cour constitutionnelle, la Primature ainsi que les bâtiments abritant les ministères à Royal. Les travaux techniques ont été faits. Le gouvernement va vite libérer les moyens pour ce travail", a laissé entendre le Ministre Nyamugabo.

Il souligne également que le ministère de l'environnement ayant son personnel et le matériel technique, a déjà désinfecté le Palais du peuple et l'immeuble intelligent, ce qui fait que le travail a repris à ces endroits. "Nous constatons que les travaux sont bien faits et cela a amené le chef du gouvernement à demander que ce travail bien fait se poursuive dans d'autres sites".

Le Ministre de l'Environnement a précisé, au sortir de son entretien avec le Premier Ministre, que les travaux sont réalisés grâce à l'expertise de la Direction de l'Assainissement de son Ministère, opérationnelle depuis plus de 40 ans, et qui par ailleurs dispose d'équipements neufs et en quantité suffisante, mais qu'il a fallu attendre l'avènement du Gouvernement Ilunga pour qu'il soit fait recours à cette expertise nationale.

"Le ministère de l'Environnement a une direction de l'assainissement qui, malheureusement, ne faisait pas son travail. J'ai décidé que cette direction fasse son travail parce qu'elle possède des agents qualifiés, formés et il y a du matériel tout neuf que nous venons de sortir des conteneurs", a-t-il déclaré.

Aussi, rassure-t-il les congolais sur la technicité et les ressources humaines qu'il faut et dont le ministère possède pour désinfecter les lieux publics.Claude Nyamugabo a, en outre, évoqué la désinfection des marchés et des routes qui avance bon train dans la capitale, sous la gouverne du gouverneur de la ville-province de Kinshasa.