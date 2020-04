Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail - Nene Nkulu prône le dialogue social entre employeurs et employés

A l'occasion de la célébration, mardi 28 avril, de la journée mondiale de la sécurité et santé au travail, la ministre du travail et prévoyance sociale, Nene Ilunga Nkulu s'est exprimée de nouveau quant à la situation préoccupante que traverse l'humanité toute entière pour cause du Covid-19, ainsi que ces effets néfastes dans le secteur du travail.

Pour éviter des dérapages entre employeurs et employés durant cette période de crise sanitaire, elle les a invités à privilégier le dialogue social. «Eliminons le Covid-19 en s'appuyant sur la santé et la sécurité au travail pour sauver des emplois» est le thème choisi pour cette année.

Alors que l'humanité a célébré cette journée dédiée à la sécurité et à la santé au travail sous une forte crise sanitaire ayant même des conséquences dramatiques dans les secteurs économique et social, la Ministre de travail et prévoyance sociale a demandé aux responsables des entreprises tant publiques que privées de prendre des dispositions draconiennes pour éviter la contamination massive, ainsi que la propagation de la pandémie à Covid-19 dans différents milieux professionnels.

Dans son allocution, la ministre en charge du travail a énuméré les quelques recommandations que le gouvernement national a adressé, à juste titre, aux employeurs de différents secteurs parmi lesquelles, il serait strictement interdit à tout employeur de licencier son employé pendant cette période pour cause de Coronavirus.

«Les recommandations que le gouvernement adresse aux employeurs sont : Tenir informer la main d'œuvre ; Communiquer régulièrement avec les salariés ; Prendre les précautions d'hygiène et de sécurité qui s'impose par le biais du Comité d'hygiène et de sécurité ; Privilégier le travail à distance, télétravail et organisation du service minimum ; Si possible désigner une équipe de gestion de la crise en cas d'urgence pour une intervention efficace ; Suivre l'évolution de cette équipe au jour le jour ; Encourager les salariés infectés à rester chez eux et renvoyer chez eux ceux qui sont malades ; Supprimer le déplacement non-essentiel ; Il est strictement interdit de licencier pour cause de Covid-19 », a laissé entendre Nene Ilunga Nkulu.

Pour mémoire, la ministre du Travail a signé en date du 23 mars de l'année en cours, une circulaire relative aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la pandémie à Coronavirus, allant dans le sens de préconiser toujours la collaboration et le dialogue entre les employeurs et leurs employés.Toutefois, elle reste convaincue que l'observance stricte des gestes barrières demeure au milieu de travail pour stopper la propagation de la pandémie tout en protégeant les travailleurs et la société dans son ensemble.