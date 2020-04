Congo-Kinshasa: Défis d'ordre environnemental et sécuritaire - Des Ministres et Mandataires publics attendus à l'Assemblée nationale

La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis d'ordre environnemental et sécuritaire qui exigent des Députés nationaux, dans le cadre du contrôle parlementaire, d'interpeller les décideurs à divers niveaux. Pour ce faire, certains ministres et mandataires des secteurs de l'environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable seront bientôt auditionnés par les élus du peuple.

En attendant la reprise des plénières, les députés nationaux sont bel et bien à l'œuvre, repliés dans leurs différentes commissions permanentes qui se réunissent constamment, pour passer en revue des dossiers pressants relevant de l'intérêt national. Attendez ! Mardi 28 avril 2020, la commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable qui s'est réunie sous la direction de son Président, Elvis Mutiri, a examiné l'essentiel de textes de ce domaine en promettant d'auditionner dans les prochaines semaines tous les gestionnaires publiques qui dépendent de leur commission et qui ont à expliquer sur leur fonctionnement. Le jour suivant, c'était le tour de la commission défense et sécurité d'examiner et d'adopter ce mercredi 29 avril 2020, le calendrier des matières prévues pour cette session de mars relevant de leur secteur.

A cet effet, pour le Vice-président de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, François Nzekuye, ce dernier a livré à la presse accréditée à l'Assemblée nationale, l'essentiel de ce qui a été dit lors de ces travaux. « La commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable s'est réunie sous la présidence de l'honorable Elvis Mutiri pour discuter du calendrier des travaux en commission.

Et nous avons donc examiné des textes de lois, propositions ou projets des lois, qui doivent être examinés par notre commission et en même temps nous avons travaillé sur un calendrier d'audition des ministres de la République qui dépendent de notre commission, mais aussi des mandataires publics qui doivent venir ici pour nous expliquer des problèmes qui intéressent la population congolaises», a-t-il expliqué. Dans son élan, François Nzekuye a indiqué qu'un calendrier des missions d'informations et missions d'enquêtes parlementaires a été déjà fixé. Dès la semaine prochaine, des ministres qui œuvrent dans les secteurs de l'environnement, tourisme, développement durable et ressources naturelles vont aller expliquer les solutions qu'ils apportent aux problèmes que pose la population.

La commission défense et sécurité à pied d'œuvre

A l'instar de la commission environnement, les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité ont examiné et adopté mercredi 29 avril 2020, le calendrier des matières prévues pour cette session de mars relevant de leur secteur. C'était la première fois que cette commission que dirige Jaynet Kabila puisse se réunir depuis la reprise des travaux de l'Assemblée nationale, autrefois suspendus à la suite de covid-19. D'après Juvénal Munubo Mubi, rapporteur de cette commission, il était question de réajuster le calendrier des matières à traiter au regard du calendrier général adopté lors de la plénière du 23 avril dernier.

Ainsi, la commission défense et sécurité va procéder à des auditions de certains ministres et responsables publics sans oublier des descentes sur terrain pour faire la lumière sur toutes les questions sécuritaires qui se posent au pays. Malgré les menaces et ravages de covid19, les élus nationaux ne peuvent nullement oublier d'énormes défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, a renchéri l'élu de Walikale. A noter que plusieurs foyers de tension persistent dans quelques coins du pays notamment, dans le Haut-Katanga, l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema.