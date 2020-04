Congo-Kinshasa: COVID-19 - Dieudonné Nkishi invite Félix Tshisekedi à former un nouveau gouvernement de combat !

*"C'est l'occasion pour notre Parti, CONGO POSITIF, d'inviter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI et Son Excellence Joseph KABILA, Président Honoraire et Autorité Morale du Front Commun pour le Congo, à la faveur de nouvelles négociations qui se sont engagées au niveau de la Coalition FCC - CACH sur les entreprises publiques, de lancer également les négociations sur la mise en place d'un nouveau Gouvernement, un Gouvernement de Combat, qui sera capable d'affronter avec vigueur et nationalisme, les conséquences de la pandémie du Coronavirus 19, en tirant les leçons de cette même maladie mondiale.

A ce propos, notre Parti propose à Son Excellence Monsieur le Président de la République de mettre en place un Task-Force Post-Covid-19 (un Comité d'Idées) dont la mission sera celle d'imaginer un nouveau mode de vie et de gouvernance publique tenant compte des leçons que nous donne au quotidien la pandémie du Coronavirus. Une fois de plus, nous devons anticiper", soutient, dans un message à ses militantes et militants du Parti Congo Positif, aux congolaises et congolais ainsi qu'aux personnes de bonne foi, Dieudonné Nkishi Kazadi, depuis son bastion de confinement. Plus loin, à propos du programme de cent jours du Chef de l'Etat dont les travaux sont bloqués, le Président National de Congo Positif est formel. "Depuis un temps, nous observons tous un dynamisme sans pareil dans l'appareil judiciaire de notre pays. Toutes les personnes de bonne foi reconnaissent que le besoin de justice est primordial en République Démocratique du Congo. Pour autant que la justice élève une Nation, n'est-il pas le temps, de changer de paradigme dans ce domaine également ? Cependant, le zèle de l'appareil judiciaire doit être de nature à distribuer une justice juste, transparente et équitable, sans laquelle elle ne fera que poser les bases des conflits", prévient-il, dans ce même message, tel que repris intégralement, ci-dessous.

C'est dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie du Covid-19 que nous célébrons aujourd'hui le troisième anniversaire de notre Parti politique, CONGO POSITIF, Parti Anti-Chômage. Je vous souhaite un bon anniversaire et surtout, je vous adresse mes vives félicitations pour le travail que vous avez accepté de mener à travers notre parti, en faveur de notre pays. En effet, depuis trois ans, comme Parti ayant la possibilité de voir loin et d'anticiper, nous n'avons cessé d'exiger que les importations soient réduites si pas éradiquées dans notre pays à cause des méfaits qu'elles engendrent sur notre économie, sur notre santé collective et sur les emplois des congolais. Aujourd'hui, même si la Nation n'a pas encore le courage de féliciter notre travail et de nous donner publiquement raison en suivant nos conseils, la nature, - nous ne nous en réjouissons évidemment pas outre mesure -, s'est chargée de se mettre de notre côté, pour amplifier notre message, celui de dire aux Dirigeants congolais d'abandonner la voie des importations pour celle de la production intérieure, seul gage pour offrir à nos compatriotes, la bonne vie qu'ils méritent sur cette terre bénie de la RD Congo.

Avec cette pandémie du Codid-19, l'heure nous est favorable pour accentuer notre pression sur les dirigeants de notre pays afin qu'ils prennent la courageuse décision qu'ils ont toujours redouté, celle d'éradiquer les importations notamment des produits vivriers et engager notre pays, sans tarder sur la voie de la production intérieure des produits vivriers de consommation de masse. Si nous ne le faisons pas immédiatement, la famine couplée à la pandémie du Covid-19, seront plus que dévastatrices. Nous vous rappelons que bientôt c'est septembre, une période propice pour la saison A de culture du maïs qui est un de nos principaux aliments de base. Si nous nous y prenons vite, il sera possible de produire du maïs pour tous d'ici décembre 2020. Il est tard, mais pas trop tard pour implémenter l'expérience de Bukanga Lonzo sur des terres beaucoup plus fertiles et propices

Sur le plan de la gouvernance, les membres du Gouvernement qui animent les secteurs tels que le Commerce Extérieur, l'Agriculture, la Pêche, l'Elevage, le Développement Rural, l'Economie Nationale, la Santé, le Tourisme, la Culture, les Mines, l'Enseignement ... pour autant qu'ils n'ont pas été en mesure de proposer à la Nation congolaise des décisions de rupture avec les paradigmes du passé hérité des années 1990 après pillages, pour autant qu'ils n'ont pas proposé à la Nation des décisions d'anticipation et pour autant qu'ils ont perpétué un système économique de dépendance totale, en vertu du principe « diriger c'est prévoir », ces compatriotes ont raté l'occasion d'inscrire leur passage dans ces Ministères en lettre de noblesse par conséquent, ils doivent rendre le tablier.

L'observation des attitudes de nos compatriotes qui vivent notamment dans la Ville de Kinshasa, sans être alarmistes ni apocalyptiques, face à la pandémie du Covid-19, à moins que Dieu épargne miraculeusement nos Compatriotes de la Capitale, annonce une propagation à grande échelle du Coronavirus. C'est dans l'inconscience notoire face au danger de cette maladie que nos compatriotes se livrent à un mode de vie sans protection. Il est regrettable de constater que les gens cherchent à utiliser toutes sortes de manœuvres pour contourner les mesures salutaires de confinement prises notamment pour la Commune de Gombe. Nos compatriotes doivent savoir que partout où le Covid-19 s'est le plus répandu, c'est là où les gens ont cherché à se protéger après avoir été contaminés et là où les dirigeants ont pris des mesures de restriction en retard. Nous en appelons donc à la prise de conscience collective et exhortons la Police Nationale Congolaise à doubler d'efforts pour accompagner l'Etat dans ses mesures barrières.

Depuis un temps, nous observons tous un dynamisme sans pareil dans l'appareil judiciaire de notre pays. Toutes les personnes de bonne foi reconnaissent que le besoin de justice est primordial en République Démocratique du Congo. Pour autant que la justice élève une Nation, n'est-il pas le temps, de changer de paradigme dans ce domaine également ? Cependant, le zèle de l'appareil judiciaire doit être de nature à distribuer une justice juste, transparente et équitable, sans laquelle elle ne fera que poser les bases des conflits.