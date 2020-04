Soudan: La justice et l'égalité nient toute relation avec le terroriste Boko Haram

Khartoum — Le porte-parole officiel du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE), le secrétaire aux médias, M.Mutasim Salih a souligné qu'il y avait des rapports dans les médias sociaux et les sphères qui sont publiés sous des pseudonymes qui couvrent les partis en disgrâce et ont des agendas exposés contre le (MJE) qui ont été clairement identifiés entre les lignes et diffusés presque quotidiennement.

Salih a révélé dans une déclaration à (SUNA) qu'il était indiqué dans ces rapports que le (MJE) se battait aux côtés du groupe terroriste Boko Haram contre les forces tchadiennes dans le lac Tchad, indiquant qu'elles étaient complètement désertes et complètement nues.

M. Salih a clairement indiqué que le but des cercles qui publient ces données est de nouer les bonnes relations entre le mouvement et l'État du Tchad, de déformer l'image du mouvement et de perturber le processus de paix au Soudan en cours à Juba, et j'ai oublié que les parties concernées étaient au courant et assez sage d'etre tromper par de tels complots.