Cote d'Ivoire: COVID 19 - Ahoussou invite les sénateurs à faire leur test d'avril à juin 2020

Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni à Yamoussoukro, lundi 27 avril 2020, dans la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour l'adoption de son ordre du jour des travaux pour la période allant du 27 avril au 21 juin 2020.

Cette plénière s'est tenue avec 38 Sénateurs présents en salle, dans le cadre du respect des mesures barrière contre le Covid-19.

13 sénateurs y ont participé par vidéo conférence. 45 Sénateurs étaient absents et excusés avec des justificatifs. Ce qui porte le nombre de Sénateurs présents à 96 sur 99.

À cette occasion, le Président de l'Institution parlementaire, Jeannot-Ahoussou Kouadio, a dit : « Aujourd'hui cette pandémie qui touche le monde entier impose de nous organiser autrement pour notre mission parlementaire.

En effet, la réunion du bureau en date du 22 avril 2020 consacrée à l'examen de cette question a arrêté des dispositions visant le fonctionnement de notre Institution dans le respect strict des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19.

C'est ce qui explique que nous siégeons ce jour dans cette salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny (FFHB), pour la recherche de la paix ; cette salle de 400 places, ici à Yamoussoukro.

Nous sommes au nombre de 38 sur 40 attendus suivant la proportionnelle des groupes parlementaires (Pdci-Rda et Rhdp), en tenant compte des Sénateurs non apparentés de notre Institution.

Ainsi, le groupe parlementaire Rhdp est représenté par 32 Sénateurs ; le groupe parlementaire Pdci-Rda par 7 Sénateurs et nos collègues non inscrits sont au nombre d'une personne.

Le choix des personnes devant participer aux travaux, ici dans cette salle, a incombé aux présidents des deux groupes parlementaires.

Notre Institution continuera à travailler ainsi tout en assurant autant que possible une assistance technique aux Sénateurs pour qu'ils puissent de chez eux participer aux travaux avec leurs supports numériques par le biais des outils technologiques que nous avons mis en place... »

En sensibilisateur des uns et des autres sur cette pandémie, il a appelé ses collègues Sénateurs à faire preuve de discipline en respectant les mesures barrières éditées par le Gouvernement notamment la distanciation et le lavage régulier des mains : « Nous devons, nous Sénateurs être des modèles, partout où nous nous trouvons ; nous devons porter le masque., Que ce soit en ville, au bureau, dans nos véhicules, portons le masque ».

Le président du Sénat a souligné que sur ses instructions la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été entièrement désinfectée afin de tenir les travaux en toute sécurité « Il en est de même pour le bureau central en face de la Basilique et le bureau annexe », a-t-il dit .

Il a profité de l'occasion pour exhorter ses collègues et leurs proches à procéder à leur test de dépistage. Poursuivant, il a invité le Secrétaire général du Sénat à faire connaître les détails de l'ordre des travaux du Sénat.

Dans sa présentation, Soumahoro Aboubacar Sidick a indiqué qu'en plus de ses activités parlementaires, le Sénat aura au cours de cette première période des travaux parlementaires, notamment cinq (05), séances d'information, en rapport avec la situation de crise sanitaire liée au Covid-19.

Le Sénat recevra successivement le ministre de l'Économie et des Finances ; le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation ; le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ; le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi jeune et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ministre des Affaires Etrangères par intérim, a-t-il fait savoir.

Ces séances d'informations seront, selon le président Jeannot-Ahoussou Kouadio, l'occasion pour les Sénateurs de faire des propositions franches pour la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Ce sont 24 projets de loi qui seront soumis à l'examen des Sénateurs au cours des travaux.