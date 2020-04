Afrique: L'Ivoirien Roger Adom à la tête du Groupe Vivendi Africa-Côte d'Ivoire

L'Ivoirien Roger Adom nommé, directeur général de l'opérateur de télécom GVA Côte d'Ivoire, filiale de Group Vivendi Africa. Il a pris ses fonctions depuis 16 avril 2020, rapporte un communiqué du groupe.

Spécialiste du management des entreprises, notamment dans le domaine des télécoms et des nouvelles technologies, Roger Adom aura pour mission de piloter l'ensemble des équipes techniques et commerciales.

Et ce, avec l'objectif d'accélérer le déploiement du réseau en fibre optique jusqu'au domicile (FTTH - Fiber to the Home) ainsi que la commercialisation de Canalbox, l'offre internet Très Haut Débit à destination du grand public d'Abidjan.

Le Group Vivendi Africa est en pleine expansion en Afrique. Il a lancé ses activités à Libreville (Gabon) en 2017, à Lomé (Togo) en 2018, à Pointe Noire et Brazzaville (République du Congo) en 2019, à Abidjan (Côte d'Ivoire) et Kigali (Rwanda) en mars 2020.

Il faut souligner que le Group Vivendi Africa (Gva) est une filiale du groupe Vivendi dédiée au développement de l'accès internet Très Haut Débit en Afrique.

A noter que GVA mobilise le savoir-faire et l'expérience du groupe Vivendi afin de connecter via la fibre optique le plus grand nombre de foyers et entreprises dans tous les pays d'Afrique où le groupe est présent.