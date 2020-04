Afrique: Le CcHUB, Africa CDC et GIZ soutiennent 8 entreprises africaines utilisant des moyens intelligents pour contrer la désinformation sur COVID-19

Dans notre effort pour aplatir la courbe, nous [CCHub] avons lancé un appel à projets autour COVID-19 le 15 mars, pour soutenir le travail des entrepreneurs à travers le continent qui résolvent les problèmes liés à la pandémie.

Depuis le lancement, le CcHUB a fourni un financement (environ 11 000 dollars) et un soutien à la conception à cinq start-ups travaillant sur des solutions dans nos quatre domaines d'intervention clés. Ces solutions comprennent un outil de triage et une application de télémédecine par Wellvis, une application de livraison de produits alimentaires en vrac par Pricepally, des informations vérifiées sur le COVID-19 par Capital Power Multimedia, la production de 1000 écrans de protection du visage par S-band ainsi que la production de 1000 masques cliniques par The Assembly Hub.

Le vendredi 27 mars, les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) se sont associés au Co-Creation Hub (CcHUB) - le principal centre d'innovation technologique d'Afrique - pour apporter un soutien financier à des projets innovants liés à la communication autour du COVID-19 dans diverses langues africaines.

Ces projets sont importants pour éduquer et sensibiliser les populations les plus vulnérables du continent, et ils joueront également un rôle pour freiner la propagation de la désinformation sur le virus. Les projets de huit entreprises africaines ont été sélectionnés jusqu'à présent et seront soutenus par des subventions pouvant atteindre 5 000 dollars pour étendre la portée de leurs projets.

Ces projets sont :

Big Cabal Media ( Zikoko ) || Nigeria

Big Cabal Media a construit un microsite qui fournit des informations vérifiées sur les coronavirus. Ce microsite contient des informations sur le virus ainsi que des explications sous forme de graphiques et de vidéos traduits dans plusieurs langues nigérianes. Ces vidéos peuvent être téléchargées et partagées sur des plateformes sociales comme WhatsApp afin de fournir des informations sur le virus à un public plus large. Tout le matériel sera diffusé sur les plateformes sociales et WhatsApp.

Flare || Kenya

Flare exploite le plus grand réseau d'ambulances du Kenya. Grâce à une application comme Uber, ils ont pu regrouper des centaines d'ambulances sur leur plateforme. En plus d'un certain nombre de solutions essentielles proposées par l'équipe de Flare pour aider à lutter contre le coronavirus, Flare veut éduquer et mener une formation de routine pour toutes les équipes d'ambulances de son réseau afin d'aider les agences gouvernementales à gérer les patients atteints de COVID-19, y compris l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle (EPI).

Plus de 600 participants et 80 ambulances à Nairobi, avec un réseau plus large de 500 ambulances dans tout le pays. En outre, ils s'assurent un soutien mondial pour fournir à toutes les ambulances un équipement suffisant pour assurer la sécurité de leurs équipes.

Capital Power multimedia || Nigeria

Capital power multimedia crée des vidéos animées qui localisent les informations relatives au COVID-19 de l'Organisation Mondiale de la Santé dans les langues indigènes du Nigeria. Ils ont produit quelques-unes de ces courtes vidéos en Igbo, Hausa et Yoruba.

BRCK || Kenya, Rwanda

BRCK est un fournisseur WIFI public gratuit au Kenya qui permet à toute personne à portée de son signal de se connecter gratuitement à l'internet. BRCK a établi et mis à l'échelle avec succès un modèle d'infrastructure WIFI publique dans des lieux fixes et mobiles à travers le Kenya et le Rwanda (1500 et 1200 sites respectivement). Ils comptent actuellement 2 millions d'utilisateurs, dont la majorité se trouve au bas de la pyramide. Depuis le début de la pandémie, ils utilisent leurs points d'accès pour transmettre des informations pertinentes sur les coronavirus à leurs utilisateurs.

Nifty Works Plus || Kenya

Nifty works+ est une entreprise de conception de marques graphiques et audiovisuelles qui a travaillé avec des partenaires à travers le Kenya pour raconter leurs histoires à travers divers supports audiovisuels. L'équipe produira de courtes séries animées en anglais et en swahili avec des personnages clés soulignant la nécessité de maintenir une distance sociale, de se laver les mains et de rester à la maison et/ou de rentrer chez soi avant le couvre-feu (pour le Kenya). Les vidéos peuvent être partagées sur les médias sociaux et sur WhatsApp.

Guereza Animation || Afrique de l'Ouest

Guereza Animation est une société d'animation numérique qui raconte des histoires et du folklore africains à l'aide de dessins animés en donnant du pouvoir et en investissant dans la nouvelle génération de créateurs de contenu. L'équipe a créé une série de bandes dessinées qui communique les informations clés sur le COVID-19 et sur la manière dont chacun, y compris les enfants, peut jouer un rôle dans l'aplatissement de la courbe.

Chekkit || Nigeria

Une plateforme d'engagement du public qui permet aux décideurs de se connecter directement avec le public en utilisant l'USSD (Solution de renseignements sur les consommateurs de Chekkit). Toute personne du public compose un code court USSD et se voit proposer des options pour :

S'inscrire aux alertes COVID-19 quotidiennes et les alertes sont envoyées sous forme de SMS et de notification push USSD

Signaler un cas suspect de COVID-19 et obtenir un suivi de la part des agents de santé

Répondre aux enquêtes sur les soins auto-administrés et sur le COVID-19

Participer à des quizz COVID-19 pour tester leurs connaissances et leur niveau d'information

Bénéficiez d'un temps d'antenne instantané pour participer à des enquêtes et des quizz

Des oisillons créatifs/Creative Nestlings || Afrique du Sud

L'équipe de Creative Nestlings travaille sur une série de mini-bandes dessinées illustrées par Mogau Kekana et écrites par Noma Amadi dans différentes langues locales sud-africaines. Les mini-bandes dessinées seront partagées sur des plateformes numériques comme WhatsApp et Facebook, où l'information est instantanément virale. La plupart des informations en Afrique du Sud sont principalement en anglais et l'équipe pense qu'il est temps que les informations soient localisées.

Nous nous engageons à maintenir notre appel à projets ouvert et à continuer à soutenir les projets liés au COVID-19. C'est également un honneur de compter parmi nos partenaires l'Africa CDC et le Lagos State Science Research and Innovation Council (LASRIC), qui se sont engagés à apporter un soutien supplémentaire aux projets présélectionnés.

Si vous souhaitez soumettre un projet, envoyez votre soumission ici - bit.ly/solve-for-covid19