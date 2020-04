Cote d'Ivoire: COVID-19 - Dominique Ouattara fait des dons aux ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants

Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a offert le mardi 28 avril 2020 au siège de la fondation à Cocody des dons d'une valeur de 130 millions F CFA à une centaine d'ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants.

Ces dons sont composés de 3.000 sacs de riz de 25 kg, 3.000 sachets de pâtes alimentaires, 20.000 boites de sardines, 12.000 bouteilles d'huile, 12.000 boites de tomate, 12.000 paquets de sucre, 12.000 boites de lait, 6.000 gels hydroalooliques, 3.000 dispositifs de lavage de main, 10.000 masques de protection pour les populations, 6.000 savons liquides, 40.000 morceaux de savon et 6.000 bouteilles d'eau de javel.

Pour Dominique Ouattara, seuls la solidarité et le partage pourront permettre à la Côte d'Ivoire de vaincre cette pandémie. C'est pourquoi elle a tenu à saluer toutes les initiatives en vue d'aider les populations démunies.

« C'est également le lieu de saluer toutes les initiatives individuelles et collectives qui se mobilisent au quotidien dans un magnifique élan de solidarité pour aider nos frères et sœurs les plus fragilisés par la situation ».

Elle a témoigné sa gratitude à Wan Li, Ambassadeur de la République Populaire de Chine et la Chambre d'Industrie et de Commerce de Côte d'Ivoire pour leur contribution majeure dans la réalisation de cette cérémonie de remise de dons.

Poursuivant, l'épouse du chef de l'État a exprimé son soutien aux ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants.

Elle a reconnu que la situation difficile que traverse le pays demande à ces structures et associations de redoubler d'efforts et d'initiatives pour aider les populations vulnérable.

«Je sais que la situation difficile que nous vivons, nous demande de redoubler d'efforts pour secourir les plus vulnérables et je voudrais vous dire combien j'apprécie votre contribution et votre dévouement », a reconnu Madame Dominique Ouattara.

La Présidente de Children Of Africa a ensuite révélé que le choix des ONG impliquées dans la protection des femmes et des enfants se justifie par le fait qu'elles côtoient au quotidien les personnes en situation difficile.

« Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et voyez leurs souffrances de près.

Par ailleurs, votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children Of Africa, auprès de nos femmes et enfants victimes de cette situation », a expliqué Madame Dominique Ouattara.

Wan Li, Ambassadeur de la République Populaire de Chine a réitéré la volonté de son pays à se tenir au côté de la Côte d'Ivoire dans son combat contre la maladie à Coronavirus. « La Chine se tiendra côte à côte avec la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'elle vainc cette pandémie », a-t-il rassuré.

Pour sa part Kouassi Parfait, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire et porte-parole des donateurs a remercié Dominique Ouattara pour son élan de solidarité dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. « Nous sommes venus joindre nos forces aux vôtres pour combattre cette pandémie », a-t-il dit.

Pour Bakayoko Ly-Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ces dons vont contribuer à renforcer la capacité d'action des ONG bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

« Merci d'avoir placé au cœur de vos actions le bien-être des femmes et des enfants. Par les importants dons que vous faites, vous participez au combat du Gouvernement contre le Covid-19. Avec vous, je reste persuadé que nous gagnerons la bataille», a-t-elle déclaré.

Au nom des ONG bénéficiaires Annicette Djédjé Bagnon, a exprimé la reconnaissance de ces organisations à l'endroit de Dominique Ouattara pour ces dons.