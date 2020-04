Cote d'Ivoire: COVID-19/Projet "Tous au front" - Le single "Ça ne passera pas par moi" présenté

"Tous au front" est un projet de sensibilisation des populations face à la menace de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire.

Cette initiative des structures évènementielles Back Office et La Reserve Event s'articule autour de trois axes majeurs : une chanson, des petites vidéos avec des humoristes, des artistes et des leaders d'opinions, et une caravane dans les quartiers précaires du Grand Abidjan.

Le premier axe, le single, intitulé "Ça ne passera pas par moi" a été présenté le mardi 28 avril 2020, à l'Espace La Reserve à la Riviera Palmeraie.

Le single qui est accompagné d'un clip véhicule un message de sensibilisation aux mesures barrières, appel à la discipline, manifeste sa reconnaissance aux acteurs de la santé et toutes les personnes de bonne volonté qui sont au front dans la lutte contre le Covid-19.

Composé dans le style Zouglou, il a vu la participation de grands noms de la musique urbaine ivoirienne notamment, Yodé et Siro, Eric et Clemso du groupe Les Patrons, Nash, la Go cracra du Djassa qui apporte la touche Nousi, Pat Sacko du groupe Espoir 2000 et le phénoménal El Capo (Petit Denis). Un beau casting qui confère toute sa puissance vocale au message de sensibilisation.

« Nous avons décidé de participer à ce projet parce qu'on ne peut pas avoir l'image et les voix que nous avons et rester en marge de cette sensibilisation gouvernementale.

C'est un devoir, voire une obligation pour nous d'être aux côtés des populations qui, de tout temps, nous ont soutenus et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.

Cette reconnaissance, nous voulons la leur témoigner à travers la sensibilisation afin qu'elles préservent leur vie, celle de leurs familles, leur proches et des autres », a dit Eric Patron, au nom du collectif qui sera associé à toutes les étapes du projet "Tous au Front".

Rodrigue Liabi, premier responsable de Back Office, au nom des initiateurs, a indiqué : « Les acteurs de l'évènementiel, sommes durement touchés par la pandémie.

Pour donc apporter notre contribution à l'éradication du Covid-19, afin de reprendre au plus tôt nos activités, nos deux structures ont conceptualisé un projet que nous avons baptisé "Tous au front" afin d'appeler tous les corps sociaux à s'impliquer dans la lutte contre la pandémie », a-t-il confié.

Avant de conclure par des remerciements à l'endroit du gouvernement particulièrement à Touré Souleymane, Conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse et du service civique et Paul Allé Kouadio, directeur de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les artistes pour leur présence et leur implication dans la mise en œuvre du projet.