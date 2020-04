Ile Maurice: Questions parlementaires - VIPs dépistées, licenciements, MTC et Top FM à l'agenda

D'emblée, le député du Parti travailliste (PTr) Ehsan Juman demandera au Leader of the House de déposer la liste de passagers qui ont eu recours aux facilités et à l'accès VIP à l'aéroport depuis le 1er mars, leur provenance et s'ils ont été testés au Covid-19.

Au Premier ministre (PM), le député du Mouvement militant mauricien (MMM) Rajesh Bhagwan demandera si une requête du Mauritius Turf Club (MTC) pour l'ouverture de la saison hippique 2020 a été reçue et la décision y relative du gouvernement.

Le Covid-19 n'empêche pas des questions sur l'Independent Broadcasting Authority (IBA) et l'Information and Communication Technologies Authority, qui ont fait l'actualité récemment. Ainsi, à Pravind Jugnauth ou au ministre des TCI, Rajesh Bhagwan demandera la composition de leurs conseils d'administration respectifs, les qualifications de leur président respectif tout comme les conditions de leur recrutement. Mais aussi le nombre de fois que leur conseil d'administration a siégé depuis sa composition, les membres présents, y compris la fois où l'IBA a pris la décision contre Top FM.

Toujours au chef du gouvernement, Reza Uteem, du MMM, demandera la compilation par le bureau du commissaire électoral des Registration Officers par circonscription qui ont travaillé sur le registre des électeurs, tout comme le nombre d'électeurs inscrits en 2014 et en 2019 et ceux qui n'ont pas pu voter aux dernières législatives.

Le député mauve du n°2 interrogera aussi le Premier ministre sur les saisies de cocaïne par année de 2015 à 2019, le nombre d'arrestations et de poursuites à cet effet.

De son côté, le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) Richard Duval veut connaître le nombre de Work Access Permits délivrés durant le confinement et les critères pour leur obtention.

Au ministre de la Santé, Xavier-Luc Duval demande le nombre de patients placés sous respirateur artificiel à l'hôpital de Souillac et à l'hôpital ENT depuis l'annonce des premiers cas, ceux qui s'en sont remis, ceux qui sont décédés et ceux qui sont toujours sous assistance respiratoire.

Le leader du PMSD souhaite également connaître le nombre de décès durant les mois de mars et d'avril en 2018, 2019 et 2020, afin de savoir s'il y a eu des cas non-détectés de Covid-19. Toujours de Kailesh Jagutpal, il souhaite connaître le pourcentage de la population des maisons de retraite qui a été dépistée, quand et les résultats des tests. Kushal Lobine souhaite, lui, savoir si des dépistages gratuits seront étendus à toute la population.

Pour sa part, Ehsan Juman veut connaître le nombre de personnes testées à ce jour par rapport au nombre de tests effectués.

Le député mauve Reza Uteem ainsi que le député du PMSD Patrice Armance s'intéressent au Self Employed Assistance Scheme. Au ministre des Finances, ils demandent le nombre d'inscrits, la somme déboursée, le nombre de requêtes rejetées et si ceux qui n'ont pu s'inscrire en ligne seront considérés.

Toujours de Renganaden Padayachy, le député Armance souhaite connaître le montant du Covid-19 Solidarity Fund et les dépenses effectuées. Ehsan Juman demandera, lui, le nombre d'entreprises qui ont bénéficié du Wage Assistance Scheme et la somme décaissée notamment.

Auprès de la ministre de l'Éducation, Aadil Ameer Meea veut connaître les détails de la reprise des classes. Joanna Bérenger, qui fait son come-back après son congé de maternité, veut, elle, savoir si les parents auront à honorer le paiement pour les mois de mars et d'avril de l'écolage ou des crèches et garderies qui sont éligibles au Wage Assistance Scheme et si la ministre a un plan d'aide pour les parents qui se trouvent en difficulté financière.

De son côté, la députée du MMM Ariane Navarre-Marie, tout comme le parlementaire du PTr Mahend Gungapersad, souhaitent savoir ce que le ministère a prévu pour les élèves qui n'ont pas de télévision, d'ordinateur et d'Internet pour suivre les cours à la télévision nationale afin qu'ils ne soient pas pénalisés. Le député rouge du n°6 demande également à Leela Devi Dookun-Luchoomun si le renvoi des examens du National Certificate of Education (NCE) est envisagé, sachant que les préparatifs sont chamboulés avec la pandémie.

Concernant le tourisme, la députée mauve Karen Foo Kune demande au ministre Joe Lesjongard les critères qui seront pris en compte pour la réouverture de nos frontières et aussi le protocole qui sera adopté à ce moment pour le contrôle et dépistage des passagers à leur arrivée. La députée du n°20 a aussi une considération pour les femmes les plus à risque de perdre leur emploi et demande à la ministre concernée de les chiffrer, outre le plan de relance envisagé.

Toujours en rapport aux pertes d'emplois durant le confinement, Joanna Bérenger réclame des chiffres et souhaite savoir si les licenciements ont été faits en respect à la loi. La députée du MMM au n°16 veut aussi savoir si le gouvernement ira de l'avant avec la phase 2 du projet de Metro Express à Curepipe, Vacoas et Quatre-Bornes en prenant en compte les prévisions du Fonds monétaire internationale, entre autres organisations financières internationales.

Aadil Ameer Meea interrogera également le ministre du Commerce sur les détails des appels d'offres lancés pour l'approvisionnement en produits pétroliers du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Le député du n°3 veut aussi savoir si la structure de prix du carburant sera revue suivant la chute sur le marché mondial.

À la ministre de la Sécurité sociale Franco Quirin, demandera le nombre de bénéficiaires sur le registre officiel de 2018 à ce jour, le nombre de food packs distribués durant le couvre-feu sanitaire et le budget alloué.

Son camarade de parti, Deven Nagalingum, veut connaître du ministre de l'Agro-industrie la superficie des terres de l'État sous culture de pommes de terre, d'oignons, d'ail, de gingembre et de fruits, tout comme la production locale, la quantité importée et consommée. Il veut surtout savoir si la culture sera étendue pour que le pays soit auto suffisant en ces produits alimentaires et si des réunions avec les différents partenaires ont déjà eu lieu.

À ce même sujet, Kushal Lobine demandera la liste des grossistes qui ont acheté des pommes de terre et des oignons à l'Agricultural Marketing Board et la quantité de ces aliments vendus par l'AMB.

De son côté, le député rouge Osman Mahomed demande au ministre Maneesh Gobin s'il envisage de contraindre les gros propriétaires dont les terrains agricoles ne sont pas utilisés à contribuer à la sécurité alimentaire et créer de l'emploi par la même occasion.

À la ministre de l'Égalité du genre, la députée mauve du n°1, Port-Louis Nord-Grande-Rivière-Nord-Ouest, Arianne Navarre-Marie, veut connaître le nombre de cas de maltraitance sur les enfants et de violences conjugales enregistrés durant le couvre-feu sanitaire mais surtout comment ils ont été gérés par le ministère.

Du ministre des Affaires étrangères, Salim Abbas Mamode, du PMSD, souhaite savoir les mesures prises par nos différentes ambassades à l'étranger pour les Mauriciens coincés ailleurs. Question environnement, Joanna Bérenger souhaite connaître l'impact du confinement et du couvre-feu sur la pollution de l'air à Maurice.

Concernant les sports, le député mauve Franco Quirin souhaite connaître les disciplines sportives qui seront au- torisées ainsi que les gymnases, stades et clubs qui rouvriront après la levée du confinement tout comme les détails du plan d'assistance, s'il y en a, aux fédérations.

Au ministre des Arts et du patrimoine culturel, Arianne Navarre-Marie demandera le montant perçu par chaque artiste enregistré à la MASA durant le confinement.