Congo-Kinshasa: FCC-CACH - Jean-Pierre Tshimanga plaide pour un cadre de concertation

Fustigeant vivement les Ordonnances et injonctions du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux Présidents de deux chambres du Parlement, le Député National Jean-Pierre Tshimanga sollicite, auprès des ténors de deux forces de la coalition FCC-CACH, la mise sur pied d'un cadre de concertation qui leur permettrait d'échanger et de décider sur différentes mesures à appliquer pour le bon fonctionnement des institutions de la République et en conformité avec les lois du pays. Ci-dessous, l'intégralité de son analyse et de ses recommandations.

Selon la presse présidentielle, le président de la République a écrit à chacun des présidents des deux chambres du parlement, en date du 17 avril 2020, pour solliciter la propagation de l'Etat d'urgence sanitaire.

Nul n'est besoin de rappeler que l'ordonnance proclamant l'Etat d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prise en date du 24 mars 2020 par la Cour Constitutionnelle via son arrêt R. Const. 1200 du 13 avril 2020.

Cette ordonnance porte non seulement proclamation de l'Etat d'urgence sanitaire mais énumère les mesures y relatives d'application immédiate pour l'intérêt générale de protéger la santé des populations congolaises, notamment l'interdiction de tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de 20 personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial.

En date 20 avril 2020, le Chef de l'Etat a pris une nouvelle ordonnance, modifiant et complétant celle du 24 mars 2020, qui autorise les deux chambres à se réunir à plus de vingt personnes, dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs Règlements intérieurs respectifs "uniquement" pour statuer sur la prorogation de l'Etat d'urgence.

Force est relever que l'emploi de l'adverbe "uniquement" a donné lieu à une levée de boucliers et déchaîné suffisamment les passions en matière telle qu'une certaine opinion a pu y avoir une tentative de concentration des pouvoirs.Une partie de la classe politique et des analystes politiques y ont vu, à tout le moins, une violation du principe de la séparation des pouvoirs si tant est que l'Ordonnance du Chef de l'Etat se montre directive en imposant même les limites dans lesquelles devraient se réunir les deux chambres du Parlement.

Observations

S'agissant de la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire, il ressort clairement de l'article 144 de la Constitution que l'Ordonnance du 24 mars 2020 précitée cessera de plein droit de produire ses effets à l'expiration de trente jours, soit le 23 avril prochain, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la propagation pour des périodes successives de quinze jours.

C'est donc à bien droit que le Président de la République a écrit, avant l'expiration du délai imparti de trente jours, à chacun des Présidents de deux chambres pour solliciter la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire.

Cependant, bien que les deux chambres du parlement soient saisies par les courriers adressés à leurs Présidents respectifs par le Président de la République et non par l'Ordonnance du 20 avril 2020, il y a lieu de regretter, en l'espèce, l'emploie de l'adverbe « uniquement » dans la susdite ordonnance. Par ce terme, le Président de la République impose aux deux chambres du Parlement le seul et unique point à leur ordre du jour. En cela, l'exécutif s'immisce dans les compétences dévolues au législatif.Il s'agit là, à ne point en douter, d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs qui est l'un des piliers de l'Etat de droit.

Il est de droit que le législatif reste maître de son ordre du jour. Ainsi, le bureau de chaque chambre proposera parmi les points à l'ordre du jour celui à lui soumis par le Président de la République, et chaque plénière procédera au vote des points inscrits au susdit ordre du jour après débats.

Bien plus, pendant l'Etat d'urgence, le Président de la République ne peut au regard des dispositions constitutionnelles imposer des limites dans lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat devraient se réunir.Ainsi, l'ordonnance du 20 avril 2020 est superfétatoire.

Il est significatif de noter qu'il ressort de l'article 85 alinéa 3 de la Constitution combiné avec l'article 144 alinéa 2 de la même Constitution qu'après la proclamation de l'Etat d'urgence sanitaire par le Président de la République, l'Assemblée Nationale et le Sénat auraient dû siéger de plein droit pour déterminer les modalités d'application de l'Etat d'urgence par la loi.Il est également significatif de relever que selon l'article 144 alinéa 5 de la même de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'Etat d'urgence ou à l'Etat de siège.

En cette période où tous les segments de la Nation sont unanimes pour reconduire l'Etat d'urgence qui est une nécessite absolue, les choses devraient être faites dans les règles de l'art pour éviter toutes crises inutiles ainsi qu'une débauche d'énergies devant plutôt être déployées pour la conscientisation et la sensibilisation des populations.

L'heure est donc à la cohésion nationale et à l'unité des populations congolaises autour de la riposte contre cette épidémie et non aux querelles stériles.

Avis et suggestions

Il est important de rappeler que la constitution de 2006 est une œuvre post conflit qui vise manifestement à rassurer le compromis et l'équilibre entre principales institutions, à savoir l'Exécutif, le Législatif et la Judiciaire.

En l'espèce, le Président de la République est tenu de soumettre à la Cour Constitutionnelle l'Ordonnance du 20 avril 2020 modifiant et complétant celle du 24 mars 2020, et ce, conformément à l'article 145 de la Constitution combiné avec l'article 46 de la Loi Organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui disposent que les Ordonnances prises par le Président de la République en cas d'Etat d'urgence ou d'Etat de siège sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la Constitution.

Au regarde des éléments exposés ci-avant, la Cour constitutionnelle pourra mettre à néant les dispositions de l'Ordonnance qui énervent la Constitution notamment celles qui violent le principe de la séparation des pouvoirs.Par ailleurs, il convient de noter que les principales institutions de la République étant animées par la coalition, en l'occurrence FCC-CACH, l'harmonie et la cohésion devraient régner dans leurs rangs respectifs.Avant la prise des grandes décisions sur l'avenir de la nation, les états-majors de ces deux plates-formes devaient se concerter.

Il est claire que l'absence de dialogue entre alliés génère des frustrations et des frictions qui conduiront inexorablement à la méfiance mutuelle et finiront par ruiner le pacte. Il est dès lors urgent de mettre en place une structure servant de cadre de concertation permanente entre le FCC-CACH, ainsi qu'un corpus minimum des règles de bonne conduite entre alliés pour la survie de la coalition.Il n'est jamais tard pour bien agir.