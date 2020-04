Sénégal: COVID-19 - Les collectivités territoriales plaident pour l'allocation de crédits spécifiques

C'est une situation inédite que vivent, en ce moment, les collectivités territoriales appelant un soutien de la part de l'État. C'est pourquoi l'inspecteur du Trésor Cheikh Ndiaye invite le Gouvernement à allouer des crédits spécifiques à ces entités.

L'État devrait allouer aux collectivités territoriales des subventions spécifiques afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le Covid-19.

Tel est le point de vue Cheikh Ndiaye, inspecteur chargé des collectivités territoriales au Trésor public sénégalais.

« Il nous semble que le Plan de résilience au Covid-19 mis en place par le Président de la République, avec plusieurs guichets et secteurs pris en charge, devrait intégrer les collectivités territoriales en prévoyant pour elles des subventions spécifiques destinées à compenser les pertes de recettes qui seraient liées à la pandémie », a-t-il expliqué dans une contribution publiée sur le site senterritoires.com. Selon lui, la pandémie aura des impacts négatifs sur la gestion budgétaire des collectivités territoriales, en particulier des communes sénégalaises.

« Si pour les départements la structuration des recettes provenant essentiellement de l'État et constituées de dotations et concours financiers les préserve, en principe, de tels chocs budgétaires, les communes dont les recettes résultent de la fiscalité locale, de produits du domaine et d'autres sources intrinsèquement liées à l'activité économique et commerciale souffrent plus de la crise sanitaire qui drainera, à court et moyen terme, des conséquences sur leurs finances », a indiqué l'inspecteur du Trésor.

Il a également soutenu que cette crise aura des impacts négatifs sans précédents sur le budget de ces communes, notamment avec les mesures prises, telles que la fermeture des marchés ou les restrictions apportées à leur ouverture, la limitation de l'occupation du domaine public, l'interdiction des marchés hebdomadaires.

Ceci les prive de facto de ressources stables et traditionnelles et les installe dans une situation de « sècheresse » financière sans commune mesure. Selon Cheikh Ndiaye, pour permettre aux communes d'y faire face, l'État doit permettre aux maires de prendre des délibérations de virement de crédits.

« Cette procédure permet de diminuer ou prélever totalement un crédit budgétaire excédentaire pour augmenter ou doter tout simplement un crédit déficitaire.

Autrement dit, c'est une opération qui consiste, pour l'assemblée locale, à augmenter les crédits d'un article ou d'un chapitre budgétaire », a-t-il expliqué.