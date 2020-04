Sénégal: COVID-19 - L'Initiative le « panier de la ménagère » vise 300 mille personnes vulnérables

Protéger les systèmes alimentaires locaux et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 300.000 personnes vulnérables en zones rurale, urbaine et périurbaine. Tel est l'objectif de l'initiative « panier de la ménagère », lancée le 24 avril dernier.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural (Maer), avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (Onu Femmes) et le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), a lancé officiellement l'initiative «Le panier de la ménagère» pour répondre à la crise du Covid-19 au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, l'initiative vise à protéger les systèmes alimentaires locaux et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 300 mille personnes vulnérables en zones rurale, urbaine et périurbaine.

« Depuis l'apparition du 1er cas positif de Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020, l'État n'a cessé de multiplier les mesures visant à freiner la propagation de ce virus sur le territoire.

Le Président de la République, Macky Sall, a décrété un ensemble de mesures fortes parmi lesquelles, l'État d'urgence, l'interdiction des rassemblements de foules entrainant le mauvais fonctionnement des marchés ruraux, le couvre-feu et l'État d'urgence limitant les échanges entre les régions, entre autres », lit-on dans le document.

Selon la Fao, ces mesures ont de conséquences négatives réelles sur les capacités de production des petits producteurs et de commercialisation de leurs produits.

«Près d'1 million de poulets et plus de 5200 tonnes de produits maraichers sont en souffrance du fait des difficultés d'accès aux marchés, plus de 1200 femmes ne parviennent plus à vendre leur production laitière.

Par ailleurs, l'arrêt des exportations a entrainé un manque à gagner au secteur de la pêche qui a représenté 16 % des recettes totales des exportations nationales en 2018 », précise-t-on.

Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, «à ce stade, il est difficile de mesurer les impacts réels sur la santé publique, l'économie, l'environnement, et sur les moyens de subsistance des populations».

«Le panier de la ménagère est un pont entre les producteurs qui n'arrivent pas à écouler leurs produits alimentaires et les ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle», a expliqué le coordonnateur du Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest et Représentant de la Fao au Sénégal, Gouantoueu Robert Guei.

«Le programme Panier de la ménagère rentre en droite ligne avec notre initiative appelé les femmes font partie de la solution.

Les femmes font partie aussi bien des petits producteurs mais seront aussi des bénéficiaires » a indiqué la Directrice régionale d'Onu Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr.

«La réponse au Covid n'est pas que sanitaire. Nous devons faire en sorte de protéger les femmes et les filles affectées par la baisse des revenus, l'accroissement des tensions au sein des ménages et exposées au risque de violences basées sur le genre», a plaidé la représentante résidente de Unfpa, Cécile Compaoré Zoungrana.