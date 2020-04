Cote d'Ivoire: Coronavirus - La ministre Mariatou Koné apporte un appui à trois structures en charge d'enfants vulnérables.

La pouponnière Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé 220 Logements, le centre chrétien « New Life » dans le quartier d'Angré et la fondation Nogbou Dorette à la Riviera Faya ont reçu, le mardi 28 avril, la visite de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné.

Cette visite terrain de la première responsable en charge de la solidarité s'inscrit dans le cadre de l'appui aux personnes vulnérables face à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde et n'épargne pas la Côte d'Ivoire.

Ainsi, à chaque étape, les responsables de ces différents centres assurant la prise en charge d'enfants abandonnés et de la rue vulnérables ont réceptionné des mains de la ministre des vivres et non vivres composés de sacs de riz, de lait, d'huile, de produits d'hygiène, etc.

Selon la ministre Mariatou Koné, ces actions vont s'intensifier en vue de soutenir davantage les plus vulnérables.

« Après ces enfants, nous mettrons le cap sur les femmes victimes de violences basées sur le genre. Je voudrais aussi inviter les populations à respecter les mesures barrières afin de stopper l'avancée de la maladie en Côte d'Ivoire », a-t-elle insisté.

Les récipiendaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au gouvernement pour ses nombreux efforts.