Cote d'Ivoire: Les 4033 agents des Eaux et Forêts engagés dans la lutte contre le COVID-19

Les agents des Eaux et Forêts ne sont pas en marge de la lutte contre le Covid-19. Au contraire, ils y prennent une part active dans ce combat. En témoigne ces propos rapportés par un haut responsable de ce corps.

«Les agents techniques des Eaux et Forêts sont des forces paramilitaires qui assurent des missions de surveillance, de contrôle et de protection des ressources forestières, fauniques et en eaux », a précisé hier la directrice générale des Forêts et de la Faune, le colonel-major Elvire Mailly Zouzou.

Elle était face à la presse, à la mairie d'Anyama, dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement.

«En plus de ces missions, et chaque fois que cela s'avère nécessaire, ces agents sont associés à différentes missions ponctuelles, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, avec des objectifs bien définis », a-t-elle précisé.

Elle a fait remarquer que ce département ministériel compte 4033 agents techniques répartis dans 24 directions régionales, 29 directions départementales, 118 cantonnements et 190 postes forestiers.

A ce titre, le colonel-major Elvire Mailly Zouzou a fait savoir que le ministère des Eaux et Forêts participe à toutes les missions qui s'inscrivent dans le cadre de la riposte de la maladie à coronavirus, décidées aussi bien par le Conseil national de sécurité que le gouvernement.

Elle a, de ce fait, expliqué que trois principes sont au fondement de cet appui. Il s'agit de « la prévention, de la protection et de l'intervention ».

Aussi a-t-elle souligné que sous la supervision des responsables administratives locaux, les agents et forêts sont fortement impliqués dans les activités liées au respect des mesures barrières. Ainsi que la manipulation et l'interdiction de la consommation de la viande brousse.

La responsable a également indiqué que dans le cadre des missions aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, «les agents des Eaux et Forêts sont associés aux contrôles et aux patrouilles qui sont menés », sur l'ensemble du territoire national et aux postes frontières.

Dr Edith Kouassy, au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est intervenue pour établir la situation sanitaire.

Elle a souligné que, jusqu'à preuve du contraire, l'épicentre de la maladie demeure le District d'Abidjan.

Elle a noté que les districts sanitaires de Cocody-Bingerville et Treichville-Marcory concentrent plus de 65 % des cas de coronavirus dépistés à Abidjan.

Le maire d'Anyama qui a accueilli la conférence de presse, a rappelé les actions menées par sa commune, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Entre autres la désinfection des marchés et des gares routières.

Le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la Police nationale, a pour sa part fait le point sécuritaire. Il a saisi cette occasion pour interpeller les boulangers au strict respect des mesures édictées par le gouvernement.