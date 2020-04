Tunisie: Le gouvernement détaille sa stratégie du confinement ciblé à partir du 4 mai - Un plan progressif et ciblé, mais sensible !

- Un plan en trois étapes : la première débutera le 4 mai et s'achèvera le 24 mai, la deuxième du 24 mai au 4 juin, alors que la troisième étape s'étendra du 4 au 14 juin

- Les secteurs vitaux, les secteurs à dimension sociale, les secteurs économiques sinistrés et menacés et les secteurs où l'on ne peut pas procéder au télétravail sont concernés

- Les personnes exerçant des professions libérales devront reprendre dès le 4 mai à l'exception des coiffeurs et esthéticiens qui retourneront au travail à partir du 11 mai

- Certaines catégories sociales jugées vulnérables ne seront pas concernées par le plan de déconfinement sanitaire

- Le déconfinement progressif se basera sur un ensemble de mesures sanitaires et de protocoles hygiéniques stricts stipulant notamment l'obligation du port du masque

La présidence du gouvernement a tenu, hier, une conférence de presse pour détailler la stratégie et le plan de déconfinement progressif et ciblé prévus à partir du 4 mai prochain.

Dates, secteurs concernés, catégories exceptées, mesures de sécurité et autres, c'est Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets, qui a annoncé tous les détails portant sur ce plan assez complexe.

Selon les affirmations du gouvernement, ce plan n'est pas à l'abri de tout risque, les mesures prises seront évaluées, rectifiées, renforcées ou supprimées à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique. Un retour au confinement total serait imposé si on observait une détérioration de la situation.

Le gouvernement a pris en considération quatre grands critères, à savoir les secteurs vitaux, les secteurs à dimension sociale, les secteurs économiques menacés et les secteurs où l'on ne peut pas procéder au télétravail, pour établir le plan de déconfinement progressif.

Il s'effectuera en trois étapes, la première étape débutera le 4 mai et s'achèvera le 24 mai, la deuxième du 24 mai au 4 juin, alors que la troisième étape s'étendra du 4 au 14 juin.

Pour ce qui est des secteurs concernés par la reprise dès le 4 juin, il s'agit notamment des secteurs vitaux comme l'agroalimentaire ou la santé, les secteurs à caractère social, à l'instar des petits métiers, des artisans et des secteurs sinistrés, ainsi que les secteurs économiques menacés de fermeture et quelques administrations et composantes de la fonction publique comme les recettes des finances, les municipalités et les tribunaux.

Les personnes exerçant des professions libérales devront reprendre également dès le 4 mai à l'exception des coiffeurs et esthéticiens qui reprendront à partir du 11 mai, à condition de respecter les règles d'hygiène.

Le plan de relance de ces secteurs assurera une reprise progressive durant toutes les phases de déconfinement sanitaire.

La reprise des activités des différents secteurs entre le 4 et le 24 mai se fera donc comme suit : Fonction publique et administration : 50% des effectifs, Industrie : 50% des effectifs, professions libérales : 100% des effectifs, travaux publics et chantiers de construction : 50% des effectifs, métiers : en alternance, un jour sur deux.

Pour le commerce, tous les commerçants de vêtements, chaussures et les grandes surfaces reprendront leurs activités dès le 11 mai.

En suivant ce plan, et sauf nouveau rebondissement de la situation épidémiologique, ces activités reprendront à 75% lors de la deuxième phase du déconfinement progressif, prévue entre le 24 mai et le 4 juin et à 100% durant la dernière phase qui prend fin le 14 juin.

Notons que durant la deuxième phase, certaines activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs seront progressivement relancées comme notamment les restaurants, les cafés et les marchés hebdomadaires.

Les catégories exceptées

Cependant, certaines catégories sociales jugées vulnérables par le ministère de la Santé ne seront pas concernées par ce plan de déconfinement sanitaire, a annoncé la ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets, Lobna Jribi, lors de cette conférence de presse tenue à la Kasbah.

Il s'agit notamment des personnes dont le système immunitaire est faible, celles souffrant de maladies chroniques, les séniors, c'est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans.

Selon l'annonce du gouvernement, ce confinement ciblé ou déconfinement progressif se basera sur un ensemble de mesures sanitaires et de protocoles hygiéniques stricts stipulant notamment l'obligation du port du masque, la distanciation sociale, la nécessité d'avoir un responsable ou un référent Covid-19 dans les entreprises, ainsi que l'implication de la médecine du travail. Ce plan impose également aux secteurs concernés l'obligation d'alerter immédiatement les cas suspects.

Education et enseignement supérieur

Présent lors de cette conférence de presse, le ministre de l'Education, Mohamed Hamdi, a annoncé la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les niveaux de l'enseignement à l'exception des élèves du baccalauréat qui reprendront les cours pour achever le programme et des candidats à l'examen de fin de l'enseignement de base (9e année) et au concours d'accès aux collèges pilotes (6e année primaire).

Les candidats au bac reprendront les cours du 28 mai au 23 juin 2020, la session principale est prévue du 8 au 15 juillet et les résultats seront proclamés le 26 juillet 2020 tandis que la session de contrôle est prévue du 27 au 30 juillet et les résultats seront annoncés le 9 août.

L'examen de fin de l'enseignement base (9e année) aura lieu les 2 et 3 juillet 2020, tandis que le concours d'accès aux collèges pilotes aura lieu les 29 et 30 juin 2020. Les épreuves de la neuvième année et de la sixième année auront lieu sur les deux premiers trimestres uniquement.

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, a évoqué un retour progressif des étudiants à partir du 1er juin dans tous les établissements de l'enseignement supérieur, public et privé, à l'exception des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie où la reprise est prévue le 11 mai.

Transport, logistique et autorisations

Selon le gouvernement, le secteur du transport reprendra dès le 4 mai prochain mais en suivant des règles d'hygiène rigoureuses.

Le transport public sera consacré uniquement aux abonnés, tandis que les taxis individuels seront autorisés à transporter deux clients. Les taxis collectifs reprendront également du service mais seront autorisés à transporter au maximum quatre clients. Les entreprises qui reprendront leurs activités sont appelées à fournir le transport.

Notons que la reprise de toutes ces activités reste tributaire de l'obtention d'une autorisation de travail qui se fera par le biais des plateformes électroniques pour les sociétés, et via des formulaires à remplir dans les postes de police ou dans les sièges de municipalité pour les petits métiers et les métiers libéraux. Les autorisations fournies jusque-là seront valables lors de la première étape du confinement ciblé.

Le risque d'une seconde vague

Pour sa part, le ministre de la Santé, Abdelatif El Mekki, n'a pas écarté une éventuelle hausse des cas de contamination après la période du déconfinement, mais pour lui, la Tunisie est en mesure de contrôler la propagation du virus, misant sur le respect des règles d'hygiène et de protection lors de la prochaine période. « Nous avons réussi à contrôler la première vague de l'épidémie mais cela demeure un résultat temporaire et sensible qui dépend de la conduite et de l'engagement du citoyen durant la prochaine étape », a-t-il estimé. Et d'affirmer que « nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague de la propagation du coronavirus ».

Evoquant les équipements de protection nécessaires pour la stratégie de déconfinement, El Mekki a reconnu qu'il y a eu un retard de deux semaines dans la fabrication des masques de protection par les usines tunisiennes, affirmant la disposition de l'Etat à assurer ces produits à terme.