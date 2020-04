Maroc: Un plan d'urgence pour remettre la Fédération Royale marocaine de basketball sur les bons rails

Le comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB), créé en avril 2019 en coordination avec le ministère de tutelle, a initié un plan d'urgence axé sur cinq projets prioritaires pour remettre le basket sur les bons rails après un passage à vide de deux ans.

Dans un communiqué, le comité provisoire a souligné que ces projets visent à créer les conditions favorables pour la tenue d'une Assemblée générale élective, à restructurer toutes les composantes de la fédération et à consolider la coopération avec la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) pour éviter toute sanction. Ces projets qui visent également la refonte des textes (statuts et règlements généraux) et l'assainissement de la situation financière de la fédération ont été suspendus provisoirement suite à la conjoncture actuelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué la même source, ajoutant que toutes les Assemblées générales extraordinaires statutaires et ordinaires électives seront reportées sur demande des dirigeants des ligues régionales, et ce jusqu'à la levée officielle de l'état d'urgence sanitaire par les autorités compétentes.

La structuration des associations sportives a constitué la première étape de grande envergure du plan mis en place par les instances dirigées par Abderrazak El Akkari, a fait savoir le communiqué qui rappelle que la FRMBB est la seule fédération parmi les 55 reconnues par le ministère de tutelle qui a tenu les Assemblées générales de toutes ses structures avec la participation des associations agréées conformément aux textes de loi en vigueur.

De même pour les ligues régionales, une grande partie a déjà tenu son Assemblée générale extraordinaire notamment Rabat-Kénitra, Draa-Tafilalet, Fès-Meknès, l'Oriental, Marrakech-Tensift, ajoute le communiqué qui précise que les Assemblées générales électives seront programmées juste après la levée de l'état d'urgence sanitaire.

Concernant la compétition sportive qui constitue le cœur de métier de la Fédération, le comité provisoire a constitué une commission ad hoc composée des membres de la famille du basket, laquelle a élaboré un plan de développement stratégique 2020-2030 qui sera livré au nouveau bureau élu.

Ce plan de développement concerne essentiellement la préparation des équipes nationales selon une nouvelle vision, le lancement du championnat national, la formation des cadres techniques et managériaux et la contribution au rayonnement de la fédération aux niveaux territorial et international.

Quant à l'équipe nationale, le comité provisoire a opté pour une nouvelle vision qui consiste à privilégier l'intégration des jeunes pour sa constitution afin de préparer la relève sur le moyen et le long termes au lieu de chercher des résultats instantanés, outre l'instauration d'une nouvelle culture et un état d'esprit basé sur la discipline, la rigueur et le respect.

A cet effet, le choix était porté sur le cadre national Nawfal Ouryachi pour ses compétences et son expérience avérée, poursuit le communiqué, notant que trois stages de présélection ont permis de proposer l'ossature d'une nouvelle équipe nationale jeune qui a besoin d'un encadrement permanent au niveau de la DTN et surtout dans les clubs, ce qui rend indispensable la relance du championnat national dans les plus brefs délais.

Et afin d'éviter des sanctions lourdes de la part de la FIBA, le comité a veillé à mettre cette instance au courant de toutes ses actions, à travers notamment plus de huit missives portant sur les actions initiées par le comité. De même, le président du Comité a tenu une séance de travail avec le secrétaire général de la FIBA Afrique le 21 février 2020 à Abidjan, durant laquelle le président a présenté les traits saillants du plan d'urgence et les voies susceptibles de faire sortir le basket-ball marocain de la situation de crise.

Le comité estime que la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire le 29 février 2020 a été l'une des étapes les plus importantes de cette phase qui a été couronnée par l'approbation de nouveaux statuts.

En attendant la levée de l'état d'urgence sanitaire, les futurs dirigeants du basket national doivent prendre en considération le fait que la stabilité de la gestion de la fédération est tributaire d'un certain nombre de conditions, à savoir l'instauration d'une administration permanente chargée de la gestion de la fédération et l'accompagnement du ministère de tutelle du nouveau bureau fédéral élu en l'assistant pour une prise en main rationnelle de la fédération.

Il s'agit également de la mise en place d'une direction technique nationale permanente et contractuelle pour une durée équivalente à une olympiade en lui assurant les moyens pour la mise en œuvre d'un plan de développement global de la discipline, conclut le communiqué.