Soudan: UA - Le gouvernement est en mesure de remplir tous les droits à la paix

Khartoum — Le membre du Conseil souverain et membre de la délégation gouvernementale pour les négociations de paix, Lt-Gen. Shamsuddin Kabashi a discuté au Palais républicain, avec le chef du bureau de liaison de l'Union Africaine à Khartoum, l'ambassadeur Mohamed Balaish, les problèmes que face le pays en général, les résultats, les étapes et le chemin de la paix globale en particulier et la forme des relations entre le Soudan et les Nations Unies après le départ des forces de la MINUAD aux côtés de la vision du Soudan de la prochaine Mission Politique dans le pays sur la base de l'Article VI.

L'ambassadeur Belaish a souligné dans un communiqué de presse que l'UA soutient les efforts du Soudan pour parvenir à une paix globale durable, au développement, à la stabilité, à la sécurité et au renforcement des institutions.

M. Balaish a souligné la capacité des responsables du gouvernement de transition à réaliser tous les droits à la paix et à relever les défis auxquels fait face le Soudan telle que la pandémie de Corona et les rumeurs visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays.

Pour sa part, le ministre d'État aux Affaires étrangères Omar Gamar Al-Din a salué les positions de soutien de l'UA au Soudan dans les forums régionaux et internationaux et la position annoncée par l'ambassadeur Balaish selon laquelle l'UA était prête à soutenir la position du Soudan sur la prochaine Mission Politique sur la base de l'Article VI et reflétait son point de vue sur l'organisation internationale et soutenait sa décision que Mission Politique sera basée sur l'Article VI, qui ne comprend aucune charge militaire, que ce soit avec des casquettes bleues ou des forces de police internationales, à condition que son mandat soit politique et pour soutenir la transformation et la période de transition au Soudan.