Soudan: Al-Burhan reçoit un message de félicitations du président des Emirats Arabes Unis

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté et commandant en chef des forces armées Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a reçu un message de félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan de Son Altesse le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis.

Dans son message, Son Altesse le Cheikh Khalifa a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux pour le mois béni du Ramadan, priant Dieu de rendre cette occasion au Soudan et aux peuples des nations arabes et islamiques avec bien et bénédictions.

Lt-Gen. Al-Burhan a également reçu deux messages de félicitations similaires de Son Altesse le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et souverain de Dubaï, et de Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées.