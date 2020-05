Madagascar: Prévisions météorologiques - Toamasina, le temps pluvieux demeure

Après quelques jours de pluie et des montées des eaux dans certains quartiers de la grande ville de Toamasina, les prévisions météorologiques ne tournent pas encore en faveur d'un beau temps tout le long de la côte Est de Madagascar.

En effet, le temps demeurera nuageux et la pluie sera toujours au rendez-vous à Toamasina et ses environs pour aujourd'hui 30 avril 2020, selon le service de la météorologie de Madagascar. Ceci serait dû à une forte alizée sur la partie Est de l'île d'après les experts. Une situation qui fait grincer des dents les Tamataviens qui, en plus de faire face à l'épidémie du coronavirus, sont obligés d'affronter les dégâts causés par une pluie incessante. Toutefois, il se peut que le temps y soit juste nuageux durant la matinée, sans aucune précipitation pour l'accompagner, mais cela reste une prévision.

L'influence de l'alizée se fera également ressentir sur le temps dans les autres régions de la Grande Ile. Le vent sera plus ou moins fort sur les Hauts-plateaux, et sur la côte Ouest (Boeny, Sofia, Diana). Quant aux températures, une légère hausse est notée un peu partout, surtout au centre et à l'Ouest du pays. La température maximale est de 36°C dans la région de Boeny et la minimale 16°C à Analamanga et Vakinankaratra. Cela va monter petit à petit pour cette fin de semaine toujours selon les prévisionnistes de Météo Madagascar.