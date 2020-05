Madagascar: Basket - Eric Dolin, un coach pas comme les autres

La ligue Vakinankaratra du basketball en deuil, Eric Dolin n'est plus !

Consternation. La ligue Vakinankaratra du basketball est en deuil, après l'annonce de la perte d'un des leurs Eric Dolin, dirigeant et coach du club Phoenix Antsirabe est décédé ce mardi à l'âge de 36 ans. « Un grand homme, un père, un ami, » selon le coach Rahely, son bras droit. D'après encore ses explications, Eric Dolin a été victime d'une mort subite. Il a été coach du Club Jeunes Espoirs d'Antsirabe (JEA).

Il a fondé par la suite, son propre club en février 2019. Lors de la dernière édition du championnat de Madagascar à Manakara, les U16 filles du Phoenix ont remporté le titre. « Il avait un caractère spécial, une personne pleine de simplicité et n'aimait pas les disputes. Dolin était doué au basket et en communication.

Cependant, en dépit de cette perte nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons tout ce qu'il avait déjà commencé », a fait savoir Rahely. D'ailleurs, le club Phoenix possède actuellement plusieurs classes d'âge filles et garçons. Ainsi, Voarisoa Davidson, une de ses joueuses, a ajouté que « Sa compétence et son expérience en basket nous ont beaucoup aidé. C'est à l'occasion d'un match de basket interuniversitaire à Antsirabe qu'on s'est rencontré pour la première fois. Notre équipe était toujours sortie vainqueur à l'époque, depuis qu'il nous a coachés.

Ainsi, sa manière de diriger son équipe m'a inspiré. Son principe ne s'est jamais basé sur le fait de donner des ordres. C'était un coach qui nous a permis de le critiquer. Il ne s'est pas limité au sport, il avait une très bonne capacité d'ouverture d'esprit. Si on me demande de citer un de mes plus beaux souvenirs, je n'oublierai les nombreuses fois où il nous achetait des bananes après l'entraînement.

Parfois même, il rentrait à pieds pour pouvoir nous gâter. Rip coach ». Malgré cette grosse perte, Phoenix reste plein de volonté pour renouer avec son titre et ce à partir de cette saison et espère aller plus loin. A toute sa famille et ses amis, Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances.